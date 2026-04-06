¿Está en riesgo la independencia del Banco de la República?

Ha pasado casi una semana de la junta en la que el Banco de la República anunció que subiría en 100 puntos básicos (pb) la tasa de interés y, en respuesta, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se levantó de la mesa y anunció que el Gobierno tomaría distancia del ente emisor.

El jefe de la cartera sugirió que los miembros de la junta directiva, de la que también es parte, habrían estado tomando decisiones en beneficio de sus intereses particulares. Declaraciones que no solo fueron rechazadas por el gerente del banco, Leonardo Villar, también fueron interpretadas como una amenaza del Gobierno a la independencia del ente emisor.

Con la Constitución del 91, se introdujeron varias reformas a la banca central, pero las principales, según el banco, “estuvieron encaminadas a la sustitución de la Junta Monetaria por la actual Junta Directiva como máxima autoridad monetaria, cambiaria y de crédito, que actúa independientemente del Gobierno”.

Al respecto, el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño explicó en la Mesa Ancha, de Noticias RCN, que “en el 91 dijeron: el Banco de la República tiene una misión esencial y es proteger la capacidad adquisitiva de los colombianos, en otras palabras, controlar la inflación y, también, dijeron: no puede estar al servicio de un Gobierno. Estas son políticas de largo plazo y por eso tiene que ser independiente”.

Dicho de otra manera, “el banco no tiene que hacer lo que el presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda le pidan, como tomar decisiones que, si bien pueden favorecer en el momento inmediato, generarían efectos negativos en el mediano plazo. La Constitución obliga al banco a pensar en el mediano y largo plazo”.

¿Qué explica la decisión del banco de subir, nuevamente, la tasa de interés?

El Banco explicó tras la junta del martes, 31 de marzo, que su decisión responde a la necesidad de encaminar la inflación a una senda decreciente, en un momento en el que su proyección continúa siendo elevada y la guerra en Oriente Medio podría comprometer el crecimiento y estabilidad de la economía.

De no haber subido la tasa de interés, según Julio César Iglesias, analista permanente de la Mesa Ancha, “tendríamos una inflación, probablemente, más alta de la que tenemos hoy, que ya es alta y es una de las más altas de América Latina. El Banco de la República, al mantenerse independiente, ha permitido que Colombia dejara en el pasado las inflaciones del 20% y el 30%, que fue algo común durante gran parte del siglo XX”.

Y es que, si bien “para los políticos, no solo para este Gobierno, es atractivo tener tasas de interés bajas porque la gente gasta más y se reactiva, momentáneamente, la actividad económica, pero a largo plazo los precios se disparan. No todas las decisiones dentro de una sociedad deben ser tomadas democráticamente, como con los jueces, y algo parecido pasa con las tasas de interés”.

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¿Está en riesgo la independencia que la Constitución del 91 establece para el Banco de la República?

Aunque la inflación registró una disminución leve y la tasa de desempleo cayó por debajo de los 10 puntos, a 9,2%, el banco tomó la decisión de aumentar la tasa de interés en un intento por anticiparse a lo que podría pasar en el mediano plazo. En palabras de Londoño:

“El banco no está pensando en el panorama actual, el banco está pensando en lo que podía pasar en los próximos seis meses o el próximo año. Las expectativas de inflación siguen subiendo por el aumento en el salario mínimo y el banco está muy preocupado por lo que está pasando con el déficit fiscal. El exceso de gasto del Gobierno Nacional frente a los ingresos que recibe”.

Sin embargo, Iglesias insiste en que “la independencia del Banco de la República está en peligro por varias vías. Una de ellas es que llegue otro Gobierno que, como este, no crea en la independencia de los poderes dentro del Estado”.