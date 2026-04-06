VIDEO | Así es la venta de drogas desde los ojos de un agente encubierto en Bogotá

El Mesa era una banda detrás de asesinatos y venta de drogas en Bogotá. La operación encubierta fue fundamental para destapar el accionar que tenía.

La Policía estuvo investigando durante un año, tiempo en el cual pudo adentrarse en el núcleo de la organización. El Mesa no era una estructura reciente, dado que había registros de crímenes cometidos desde 2012.

El Mesa ha operado desde 2012

Hace más de una década, los miembros llegaron a Bogotá y se han hecho pasar como taxistas. Bajo esta fachada, han vendido droga y armas entre Usme y Suba, teniendo así presencia en el sur y parte del occidente.

A medida que transcurrían los años, fueron robusteciendo su poderío en La Gaitana, Fontanar, Villa Cindy, Santa Rita, Santa Cecilia, Lisboa y Bilbao. En aras de impedir que les quiten el control en la venta de droga en parqueaderos, discotecas y otros sitios de alta afluencia, han cometido asesinatos.

Cada mes, El Mesa podía obtener 550 millones de pesos producto de la droga. Parte de las finanzas iban dirigidas a comprar armas y mejorar su expansión. Por otro lado, uno de los asesinatos más sonados fue uno ocurrido en junio de 2025 contra Óscar Gilberto Ardila, líder de los transportadores.

Los roles de cada miembro

Gracias a 15 allanamientos, fueron capturados 18 integrantes. El cabecilla de la pirámide era ‘Alejo’, siendo el hombre que ordenaba los crímenes. A su lado estaban ‘Nías’, el jefe de sicarios; y ‘Tavo’, quien se encargaba de planearlos.

Debajo estaban ‘Andrés’ (transportaba a los secuaces), ‘Franklin’ (vendía la droga), ‘Edicson’ (otro expendedor’), ‘Nene’, ‘El Mechudo’, ‘Pachito’, ‘Amarillo’ (eslabones de la banda) y ‘Pekus’ (dinamizador). Este último tuvo en sus manos la expansión hacia Cundinamarca, Antioquia, Bolívar y Caldas.

Un punto importante es que este no fue el único golpe contra la banda. En 2020, 2023, 2024 y 2025 le habían dado estocadas que fueron despejando el camino para la punzada definitiva.

La Policía publicó videos que muestran cómo era la venta de sustancias bajo los agentes encubiertos.