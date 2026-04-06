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Partidazos de cuartos de final de Champions esta semana: fecha, horarios y canales para ver

Este martes inician los cuartos de final de la Champions League. Prográmese con los partidazos.

Champions
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 06 de 2026
11:03 a. m.
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La UEFA Champions League entra en su tramo más apasionante y esta semana los cuartos de final prometen dos noches simplemente imperdibles. Entre este martes 7 y miércoles 8 de abril, los ocho mejores equipos del continente comenzarán a disputar el primer asalto de unas series que tienen aroma de final adelantada. Gigantes históricos, plantillas llenas de estrellas y varios candidatos reales al título convierten esta fase en un espectáculo que atrapará a millones de aficionados alrededor del planeta.

Desde Colombia, la atención será total. La presencia de Luis Díaz como una de las principales figuras del Bayern Múnich le da un ingrediente especial a la jornada, especialmente por el choque de alto voltaje frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

El extremo guajiro llega en gran nivel y será uno de los nombres a seguir en una llave que muchos consideran la más atractiva de todas. A su lado aparecerán figuras como Harry Kane, Jamal Musiala y Michael Olise, mientras que del lado madridista esperan responder Vinícius, Mbappé y Jude Bellingham. Todo está servido para una noche histórica.

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Programación de los cuartos de final: partidos para alquilar balcón

Martes 7 de abril

  • Real Madrid vs. Bayern Múnich – 2:00 p.m. (hora colombiana) – ESPN y Disney+ – Santiago Bernabéu
  • Sporting Lisboa vs. Arsenal – 2:00 p.m. (hora colombiana) – ESPN y Disney+ – Estadio José Alvalade

Miércoles 8 de abril

  • Barcelona vs. Atlético de Madrid – 2:00 p.m. (hora colombiana) – ESPN y Disney+ – Camp Nou
  • PSG vs. Liverpool – 2:00 p.m. (hora colombiana) – ESPN y Disney+ – Parque de los Príncipes

Luis Díaz, foco principal para los aficionados colombianos

Sin duda, el nombre de Luis Díaz será el que más expectativa despierte en Colombia. El atacante del Bayern afrontará una nueva prueba de élite ante el máximo campeón de Europa, en un duelo que podría marcar buena parte del destino de la serie. Su velocidad, desequilibrio y personalidad en esta clase de escenarios lo convierten en una carta determinante para los alemanes.

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Más allá del morbo por ver a ‘Lucho’, la fase ofrece enfrentamientos fascinantes en todos los frentes: el choque táctico entre Sporting y Arsenal, el duelo español entre Barcelona y Atlético, y la revancha entre PSG y Liverpool. La Champions, una vez más, se roba todas las miradas con cuatro cruces de altísimo nivel que tienen al mundo entero pendiente del balón.

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