Carlos Carrillo radicó una queja contra directora del Dapre por acoso laboral

El director de la UNGRD aseguró que las conductas de Angie Rodríguez están encaminadas a poner en duda su trabajo.

Foto: UNGRD - Dapre

enero 08 de 2026
12:30 p. m.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo, Carlos Carrillo, a través de sus redes sociales informó que radicó ante la Defensoría del Pueblo una queja formal por acoso laboral contra la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez.

"Las conductas de la señora Rodríguez, mi superior jerárquica, han sido repetidas, públicas y claramente encaminadas a poner en duda mi trabajo y el de mis equipos", escribió Carrillo en la red social X.

Carlos Carrillo le responde a la directora del Dapre sobre el Fondo de Adaptación
Agregó que las declaraciones e insinuaciones públicas de Rodríguez han buscado afectar su reputación como cabeza de la UNGRD.

"Se trata de una conducta impropia por parte de cualquier superior pero particularmente inaceptable en nuestro gobierno que con compromiso defiende los derechos de los trabajadores".

Carrillo finalmente solicitó el acompañamiento de la defensora Iris Marín y afirmó que también elevará la queja ante el Ministerio de Trabajo.

