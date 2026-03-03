CANAL RCN
Internacional

Irán aseguró que aún no ha utilizado sus armas más letales: ¿qué se espera ahora?

Nueva oleada de misiles y drones sacude a Israel mientras Teherán asegura que apenas ha desplegado parte de su poder militar.

Ataques de Irán
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

marzo 03 de 2026
06:07 p. m.
La tensión no disminuye y el mensaje desde Teherán es amenazante. Irán aseguró que está dispuesto a sostener una guerra prolongada contra Estados Unidos e Israel y que, hasta el momento, no ha utilizado su armamento más sofisticado.

La declaración fue hecha este martes por el Ministerio de Defensa, en medio de una nueva andanada de misiles contra territorio israelí.

“Tenemos capacidad para resistir y llevar a cabo una defensa ofensiva más tiempo que el previsto [por el enemigo] para esta guerra impuesta”, declaró el portavoz del Ministerio de Defensa, el general Reza Talai-Nik.

Además, fue enfático al señalar que no existe intención de emplear desde el inicio todo el poder militar disponible.

No tenemos intención de utilizar todas nuestras armas y equipos punteros desde el principio.

Irán amenazó asegurando que no ha utilizado todo su potencial en armas

Las palabras del alto mando militar se conocen mientras el conflicto entra en su cuarto día de represalias tras la muerte del guía supremo Alí Jamenei.

En ese contexto, Irán lanzó el martes por la noche una nueva ofensiva con misiles y drones contra Israel.

Los Guardianes de la Revolución informaron, a través de un comunicado difundido por la agencia Fars, que comenzó la decimosexta oleada de la operación denominada “Promesa verdadera 4”.

Según el texto, la ofensiva se ejecutó con “una multitud de misiles y drones de las fuerzas aeroespaciales del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución contra el corazón de los territorios ocupados”, en alusión directa a Israel.

Se registraron explosiones en Jerusalén tras nueva ola de misiles de Irán

Tras esta nueva ofensiva, se reportaron explosiones en Jerusalén, lo que confirma que los impactos o las intercepciones volvieron a sacudir la capital israelí en medio de la escalada.

El anuncio de que Irán aún no ha empleado sus armas más letales añade un elemento de incertidumbre al panorama, pues la afirmación deja claro que, según su propio Ministerio de Defensa, el país conserva capacidad de escalamiento y que la actual fase del conflicto no representa el máximo nivel de su poder militar.

Por ahora, lo único cierto es que la confrontación continúa activa, con intercambio de ataques y advertencias públicas.

Las declaraciones oficiales iraníes no solo reivindican la ofensiva en curso, sino que advierten que la guerra podría extenderse más de lo que sus adversarios calculan.

