Reconocido actor sufrió un accidente: este es su estado de salud

En los últimos días, uno de los actores más importantes de México apareció con un cabestrillo en uno de sus brazos y confirmó que sufrió un inesperado accidente.

Se trata de Jorge Salinas, que tiene 57 años y ha participado en telenovelas muy exitosas como 'Cadenas de amargura', 'Valeria y Maximiliano', 'El abuelo y yo', 'Morelia', 'Pasión y poder', 'Perdona nuestros pecados' y 'Juegos ininterrumpidos'.

Además, este icónico actor de México también ha estado presente en películas como 'Labios rojos', 'Mi pequeño gran hombre', 'Como cualquier noche' y 'Dando y dando'.

¿Cuál fue el accidente que sufrió Jorge Salinas? ¿Cuál es su estado de salud?

Esto contó Jorge Salinas, el reconocido actor de México, acerca de su accidente

Jorge Salinas, en diálogo con 'Sale el Sol', informó que se cayó mientras montaba bicicleta y que sufrió una fractura en su brazo.

"Tengo una fractura de radio y ya pasó hace dos semanas y un poquito más. Además, también tengo una luxación en la muñeca. Es incómodo, pero ahí voy", fueron las palabras exactas del actor mexicano.

Sin embargo, Jorge Salinas también manifestó que su recuperación está avanzando de la mejor manera y que está afrontando lo sucedido como un descanso para bajarse por un momento de su bicicleta.

De hecho, a pesar de tener que utilizar el cabestrillo, el actor disfrutó de unas vacaciones junto a su familia en los últimos días.

Este fue el mensaje de Jorge Salinas, el actor de México, tras su fractura y vacaciones

Estando en Cancún, Jorge Salinas compartió 13 fotos junto a sus seres queridos y dejó claro que, más allá de su fractura, ha vivido días felices.

"Sin duda, lo mejor de la vida es compartir momentos con la familia y salir de vacaciones", inició escribiendo.

"Todos la pasamos fabuloso y nos llenamos de buenos recuerdos", añadió.