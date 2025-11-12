CANAL RCN
Colombia

Carlos Carrillo le responde a la directora del Dapre sobre el Fondo de Adaptación

La directora del Dapre cuestionó la ejecución y afirmó que hay contratos son serias irregularidades.

Carlos Carrillo.
Carlos Carrillo. Foto: @UNGRD.

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
12:29 p. m.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, le respondió a la directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez; sobre el Fondo de Adaptación.

Rodríguez advirtió baja ejecución del fondo en los últimos años, yendo de la mano con un aumento considerable en la contratación de personal. Es importante saber que su funcionamiento se basa en el manejo de desastres.

Los señalamientos de Rodríguez

“Encontramos que hay un incremento a partir del año 2018 de las personas contratadas. Entonces, entre más personas contratadas, hay menor ejecución de los proyectos. Contrario a lo que pasaba antes y era que había más proyectos, más ejecución, con menor personal”, afirmó.

Sumado a ello, habló sobre una serie de contratos destinados a La Mojana, pero que tendrían irregularidades en su ejecución: “Aquí hay un riesgo de colapso financiero, un desplome en la ejecución, un incumplimiento contractual y sospecha de falta de transparencia”.

¿Qué respondió Carrillo?

Carrillo aseguró que él advirtió sobre estos contratos, los cuales ya están bajo conocimiento de las autoridades. Uno de ellos fue para el proyecto Dinámicas Hídricas en La Mojana por 56 mil millones de pesos, que quedó desierto tras encontrar riesgos de corrupción a favor de un contratista.

También están la Ruta de Arroz y MojanIA. El director sostuvo que tenían incumplimientos.

“La puesta en escena de la señora Rodríguez no tuvo en cuenta el informe de gestión que presenté y nunca tuvo objeciones ni solicitudes de aclaración por parte de la gerencia que lo recibió”, afirmó.

Carrillo afirmó que el Fondo de Adaptación se volvió ‘el fortín de los politiqueros’: “Lamento que estas intrigas palaciegas trasciendan de esta forma a la opinión, desgastan al gobierno y me hacen perder tiempo valioso en momentos en que la misionalidad de la entidad demanda de mi atención”.

