Galán pide confianza en las instituciones y rechaza las vías de hecho durante las elecciones

Con la apertura de las urnas para las elecciones presidenciales de este domingo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, envió un mensaje enfocado en la defensa de la institucionalidad y el respeto por las reglas democráticas que rigen el proceso electoral en Colombia.

Desde la Plaza de Bolívar, donde tradicionalmente se realizan los actos protocolarios de instalación de la jornada, el mandatario distrital invitó a los ciudadanos a acudir a las urnas desde tempranas horas para facilitar el desarrollo ordenado de las votaciones y evitar congestiones en los puestos habilitados.

Un llamado a respetar las reglas democráticas

Durante su intervención, Galán destacó la importancia de respaldar el trabajo de las entidades encargadas de organizar y vigilar las elecciones, entre ellas la Registraduría Nacional y las autoridades judiciales que actúan como garantes del proceso.

El alcalde insistió en que la fortaleza de la democracia depende de la confianza en las instituciones y de la capacidad de resolver cualquier diferencia dentro del marco legal.

Por ello, pidió a los distintos sectores políticos, campañas y ciudadanos aceptar los mecanismos establecidos para tramitar reclamaciones o controversias que puedan surgir una vez se conozcan los resultados de la jornada.

Mensaje para los funcionarios públicos

Galán también dirigió un mensaje a quienes ejercen cargos públicos en el país. Recordó que los servidores del Estado tienen la responsabilidad de garantizar condiciones de igualdad para todos los actores políticos y de actuar con estricto apego a la Constitución.

Según explicó, el papel de las autoridades no es favorecer candidaturas ni intervenir en la contienda electoral, sino asegurar que los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho al voto y que el proceso se desarrolle con transparencia.

El mandatario agregó que la defensa de la democracia no solo implica enfrentar las amenazas de grupos violentos, sino también preservar la independencia de las instituciones y el respeto por las normas que regulan la competencia política.

Bogotá, lista para la jornada electoral

Las declaraciones del alcalde se produjeron minutos antes de la apertura oficial de los puestos de votación en todo el país. En Bogotá, las autoridades desplegaron un amplio dispositivo logístico y de seguridad para acompañar la jornada y garantizar que millones de ciudadanos puedan acudir a las urnas sin contratiempos.

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La capital concentra una de las mayores cifras de votantes del país y será clave en la definición de los resultados de la elección presidencial, razón por la cual las autoridades mantienen monitoreo permanente durante toda la jornada.

Galán concluyó su intervención reiterando la importancia de que el debate político se mantenga dentro de los cauces institucionales y de que cualquier controversia electoral sea resuelta a través de los procedimientos contemplados por la ley.