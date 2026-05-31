Gustavo Petro pide votar "sin presión" y llama a vigilar los resultados de las elecciones

Minutos antes de la apertura de las urnas para las elecciones presidenciales de 2026, el presidente Gustavo Petro participó en los actos protocolarios de instalación de la jornada electoral en la Plaza de Bolívar de Bogotá, desde donde envió un mensaje enfocado en la libertad del voto, la transparencia y la vigilancia ciudadana de los resultados.

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Acompañado por autoridades electorales, organismos de control y representantes de distintas instituciones del Estado, el mandatario aseguró que los colombianos tienen la responsabilidad de decidir el rumbo del país a través de las urnas, pero insistió en que esa decisión debe estar libre de cualquier tipo de presión o interferencia.

"El voto debe ser libre y sin presión"

Durante su intervención, Petro enfatizó que la libertad es el principio fundamental de la democracia y advirtió que cualquier intento de condicionar el sufragio constituye un delito.

“El voto debe ser libre y sin presión”, afirmó el jefe de Estado, al rechazar prácticas como la compra de votos, las amenazas o las presiones de empleadores y terceros para favorecer a determinados candidatos.

El mandatario aseguró que quienes ofrezcan dinero a cambio de votos o intenten influir de manera indebida en la decisión de los ciudadanos deben responder ante la justicia. Además, hizo un llamado a las autoridades para actuar frente a cualquier conducta que atente contra las garantías electorales.

Así ejerció su derecho al voto el presidente Petro

Otro de los temas abordados por el presidente fue la necesidad de fortalecer la confianza en los procesos de escrutinio. En ese sentido, solicitó avanzar hacia un modelo en el que el Estado colombiano tenga control sobre el software utilizado para el conteo de votos, en cumplimiento de decisiones judiciales previas.

Asimismo, invitó a los ciudadanos, partidos políticos y testigos electorales a permanecer atentos una vez cerradas las urnas para verificar que los resultados reflejen fielmente la voluntad expresada por los votantes.

“Cuidar el voto implica garantizar que lo depositado en las urnas sea exactamente lo que se refleje en los resultados finales”, señaló.

Tras concluir su intervención, el presidente se dirigió a su puesto de votación, donde ejerció su derecho al sufragio en la mesa 1. Luego de marcar el tarjetón, mostró públicamente su voto antes de depositarlo en la urna, dando así inicio a su participación en una de las jornadas electorales más importantes para el país.