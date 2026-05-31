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Juanda Caribe rompió el silencio y habló sobre Sheila Gándara: ¿ya sabe que está soltero?

Tras el fin de La Casa de los Famosos Colombia 2026, Juanda Caribe analizó su situación actual. ¿Qué dijo?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

mayo 31 de 2026
08:42 a. m.
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La Casa de los Famosos Colombia 2026 finalizó en la noche del viernes 29 de mayo.

Por decisión de los televidentes, Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de la tercera temporada, mientras que Juanda Caribe quedó en el segundo lugar.

La reacción de Juanda Caribe tras perder la final de La Casa de los Famosos ante Alejandro Estrada
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Sin embargo, más allá del premio, los seguidores de 'la casa más famosa de Colombia' estaban a la expectativa de que Juanda Caribe retornara al mundo real para que se enterara de lo que estaba ocurriendo con su matrimonio.

Y es que, mientras que el creador de contenido estaba compitiendo en La Casa de los Famosos Colombia 2026, Sheila Gándara tomó la decisión de alejarse por presuntas infidelidades, además del 'shippeo' con Mariana Zapata.

En consecuencia, tras la finalización del reality, Juanda Caribe realizó un live y habló de la mamá de su hija. ¿Qué dijo?

Juanda Caribe, de La Casa de los Famosos Colombia 2026, ya sabe que su matrimonio terminó

En una transmisión en la que Juanda Caribe compartió con Mariana Zapata y 'Campanita', no se guardó nada y habló de su situación con Sheila Gándara.

"Mi papá viajó con mi mamá para estar en la final. Obviamente, por temas de derechos, una bebé no podía estar en la pantalla y por eso no la trajeron", expresó.

"A mí me toca arreglar una situación que ustedes ya saben cuál es para ver a la niña, pero eso ocurrirá en el momento en el que llegue a Barranquilla, que será entre el martes y miércoles", añadió.

Juanda Caribe le deseó éxitos a Sheila Gándara, su expareja

Tras confirmar que su matrimonio llegó a su fin, Juanda Caribe le envió buena energía a Sheila Gándara para la nueva etapa de su vida.

VIDEO: esta fue la reacción de Juanda Caribe tras la eliminación de Mariana Zapata de La Casa de los Famosos Colombia
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"Ya sé mi situación, sé que estoy solo y le deseo todo el éxito del mundo a la otra persona. Me quedo con lo bueno y vamos a dejarlo hasta ahí", señaló.

"Ustedes tienen todo el derecho de creer todo lo que quieran, yo no voy a decir nada y creo que esta fue la última vez que hablé del tema", concluyó.

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