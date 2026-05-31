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Esto es lo que deben pagar los colombianos por una semana de pensión este año: Colpensiones lo aclaró

La administradora fue enfática en el tema de ahorros semanales de cotización para acercarse a la pensión.

Foto: Google Maps

Noticias RCN

mayo 31 de 2026
08:50 a. m.
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En Colombia, el Sistema de Equivalencias de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) es un modelo que permite a miles de colombianos transformar sus ahorros acumulados en este programa de subsidios en semanas de cotización efectivas para alcanzar su pensión de vejez.

Esta alternativa, respaldada por la ley en Colombia, está dirigida principalmente a las personas que, a lo largo de su vida productiva, han cotizado de forma intermitente tanto en el Régimen de Prima Media (administrado por Colpensiones) como en los fondos privados (RAIS).

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Muchas veces, al llegar a la edad de jubilación —57 años para las mujeres y 62 años para los hombres—, estos ciudadanos descubren que sus semanas cotizadas en el sistema tradicional no son suficientes para garantizar una mesada. Es aquí donde el programa BEPS se convierte en un salvavidas financiero, permitiendo computar esos recursos guardados voluntariamente y trasladarlos a la historia laboral de los afiliados con el fin de cubrir el faltante y "acercarse a la línea de meta" pensional.

Esto es lo que deben pagar los colombianos por una semana de pensión este año

Esto es lo que deben pagar los colombianos por una semana de pensión este año: Colpensiones lo aclaró de forma directa, señalando que el costo exacto de cada semana cotizada está intrínsecamente ligado al Ingreso Base de Cotización (IBC) de cada trabajador, el cual se calcula sobre un porcentaje fijo del salario del empleado independiente o dependiente.

Bajo las directrices del sistema de seguridad social, el aporte obligatorio para la pensión equivale al 16% del salario mensual reportado. Al realizar la segmentación de este cobro para conocer el valor individualizado de cada semana de cobertura, Colpensiones determinó que un trabajador que cotiza sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente debe destinar un valor proporcional por cada periodo de 7 días calendario.

Teniendo en cuenta que el salario mínimo y las tasas varían anualmente, el cálculo oficial desglosa el aporte mensual dividiéndolo de manera exacta entre los días del mes para dar con la equivalencia semanal.

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Para quienes deseen aplicar el sistema de equivalencia BEPS o ponerse al día de forma independiente, la entidad recordó que entre más alto sea el ingreso que se pretenda registrar, mayor será el costo de la semana a liquidar, pero de igual forma aumentará el Ingreso Base de Liquidación (IBL) que definirá el monto definitivo de la mesada pensional.

Con estas aclaraciones, el Gobierno busca que los colombianos planifiquen su futuro financiero utilizando tanto los mecanismos de ahorro complementarios como los canales regulares de aportes a la seguridad social.

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