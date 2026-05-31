Fallas de energía generan preocupación en Magdalena durante la jornada electoral

La jornada electoral en el Magdalena comenzó con normalidad este domingo, con la apertura de los puestos de votación y el despliegue de las autoridades para garantizar la seguridad del proceso democrático. Sin embargo, una de las principales preocupaciones de las autoridades y organismos electorales está relacionada con las recurrentes fallas en el servicio de energía que se han registrado en las últimas semanas en distintos municipios del departamento.

De acuerdo con las autoridades, 1.089.418 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en el Magdalena. Del total de potenciales votantes, 544.820 son mujeres y 544.598 hombres, quienes podrán sufragar en 389 puestos de votación distribuidos en todo el territorio, con 3.228 mesas instaladas y el apoyo de 22.177 jurados de votación.

Alerta por cortes de energía

Aunque la jornada arrancó sin mayores contratiempos, persiste la preocupación por la estabilidad del servicio eléctrico. La alerta se encendió luego de que durante la noche anterior se registraran cortes e intermitencias en los municipios de Remolino y Zapayán, situaciones que podrían repetirse durante el día.

Las autoridades advierten que una eventual falla en el suministro de energía no solo podría generar alteraciones del orden público, sino también afectar la transmisión de los datos electorales y el reporte oportuno de los resultados.

Por esta razón, hicieron un llamado a las empresas prestadoras del servicio para que activen y apliquen de manera rigurosa sus planes de contingencia durante toda la jornada electoral, con el fin de evitar inconvenientes que puedan afectar el normal desarrollo de los comicios.

Un problema recurrente en el departamento

La preocupación no es nueva. Durante el último mes se han incrementado los reportes por interrupciones en el servicio eléctrico en distintos municipios del Magdalena, una situación que las autoridades atribuyen, en parte, al aumento en el consumo de energía debido a las altas temperaturas que afectan la región.

Habitantes de varias localidades han denunciado cortes repentinos, frecuentes y prolongados que han generado inconformidad y protestas ciudadanas, incluyendo bloqueos de vías y manifestaciones en algunos sectores.

Mientras avanza la jornada electoral en todo el país, las autoridades en el Magdalena mantienen un monitoreo permanente tanto de las condiciones de seguridad como de la prestación de los servicios públicos, con el objetivo de garantizar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas y que el proceso electoral transcurra sin contratiempos.

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La vigilancia también se concentra en la transmisión de los resultados, uno de los puntos clave de la jornada, especialmente en un departamento donde la estabilidad del servicio de energía se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las autoridades locales.