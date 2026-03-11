¿Hubo afectaciones en Bogotá tras el fuerte temblor de HOY 3 de noviembre? Esto se reportó

A las 4:13 de la madrugada de este 3 de noviembre de 2026, hubo un fuerte movimiento telúrico que se sintió en zonas como Tolima, Valle del Cauca, el Eje Cafetero, Antioquia y Bogotá.

El epicentro fue en Chaparral, Tolima, y la magnitud alcanzó los 5.6.

Luego de los primeros monitoreos, la UNGRD confirmó que hubo el colapso de una pared en Chaparral, Tolima, y que una persona resultó lesionada.

Además, la entidad también expuso que hubo un desprendimiento estructural en una iglesia situada en Quimbaya, Quindío.

Entre tanto, Carlos Fernando Galán, el alcalde de Bogotá, también emitió un importante pronunciamiento. ¿Qué planteó exactamente?

¿Hubo daños en Bogotá tras el fuerte temblor de hoy 3 de noviembre de 2026?

A las 4:44 de la madrugada, el alcalde Carlos Fernando Galán aclaró que, tras los primeros análisis, no hubo reporte de daños estructurales ni de personas afectadas en la capital de la República.

"Luego de una revisión inicial, no se reportan daños ni afectaciones en Bogotá tras el sismo que se registró a las 4:13 de la mañana", escribió el mandatario.

"Estamos pendientes del resto del país", agregó el alcalde de Bogotá.

Estas han sido las réplicas que se han registrado en Chaparral, Tolima, hoy 3 de noviembre de 2026

4:16 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud 3.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

4:27 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Roncesvalles (Tolima) y a 21 de Chaparral (Tolima).

4:56 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

5:17 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Roncesvalles (Tolima) y a 21 de Chaparral (Tolima).

5:30 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 19 de Roncesvalles (Tolima) y a 21 de Chaparral (Tolima).