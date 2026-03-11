Cómo evitar crisis de liquidez en su negocio este fin de año

Entre octubre y diciembre, la caja registradora de los micronegocios colombianos suena más que nunca. Fechas comerciales clave como Halloween, Black Friday, Cybermonday y la temporada navideña impulsan de manera significativa la demanda de disfraces, dulces, decoraciones, alimentos, ropa, tecnología y regalos.

Sin embargo, este auge comercial también exige asumir inversiones y gastos anticipados semanas antes de que comience a ingresar el dinero real de las ventas.

El principal reto para los emprendedores radica en aprovechar esta alta demanda sin comprometer los recursos indispensables para mantener la operación en marcha. La paradoja a la que se enfrentan miles de negocios al iniciar el último trimestre del año es compleja: mientras que en diciembre todo parece dinamizarse, en enero el arriendo, la nómina y los proveedores siguen cobrando rigurosamente, pero los clientes ya no llegan con la misma intensidad. Esto puede convertirse en la gran oportunidad de consolidar el crecimiento o, por el contrario, en el detonante de una crisis de liquidez.

Cómo evitar crisis de liquidez en su negocio

Desde Plurall, una Fintech especializada en crédito productivo para micronegocios, enfatizan la necesidad vital de proyectar la demanda con precisión, calcular detalladamente los costos y anticipar en qué momento exacto se recuperará el capital invertido. Vender más no es sinónimo automático de mayor liquidez, en especial cuando los proveedores exigen el pago de la mercancía antes de que los consumidores finales abonen sus compras.

Para blindar los negocios frente a esta situación, los expertos recomiendan poner en práctica cinco claves fundamentales:

Mirar hacia atrás antes de comprar: Es indispensable revisar el comportamiento de las ventas en temporadas anteriores para proyectar la demanda basándose en datos reales y no en meras intuiciones.

Apostar por lo que rota: Se debe priorizar la adquisición de aquellos productos que tienen mayor salida en el mercado, evitando que el capital quede atrapado en inventarios estancados.

Negociar el calendario de pagos: Conviene solicitar plazos más cómodos a los proveedores con el fin de sincronizar la fecha de pago con el momento en que se cobra a los clientes.

Blindar enero desde ya: Es necesario apartar y reservar recursos destinados exclusivamente a cubrir los gastos fijos ineludibles, tales como arriendo, servicios públicos y nómina, durante los meses donde las ventas disminuyen.

Financiarse con cuotas pagables en temporada baja: El endeudamiento debe responder a una necesidad muy concreta del negocio y ajustarse estrictamente a lo que este sea capaz de pagar en los meses flojos, y no solo en la bonanza de diciembre.

Federico Gómez, CEO y cofundador de Plurall, señala que la temporada alta no debe tratarse de una simple apuesta, sino de una proyección calculada. Quien compra con dudas e improvisa, llega completamente a ciegas al año siguiente.

En este escenario de transición hacia el nuevo año, el crédito productivo se consolida como una herramienta de apoyo para financiar inventarios y capital de trabajo, siempre que no asfixie la capacidad financiera del micronegocio.

Dado que una gran parte de los microempresarios carece de historiales en las centrales de riesgo tradicionales pese a su actividad comercial diaria, alternativas tecnológicas como la plataforma Bodhi Tree de Plurall utilizan datos alternativos (comportamiento transaccional, tipología de negocio y ubicación) para evaluar la realidad financiera de cada empresa.

Gracias a esto, la compañía ha reportado tasas de aprobación hasta cinco veces superiores a las del mercado de microcrédito tradicional, logrando desembolsar más de $5.900 millones de pesos a más de 650 empresarios entre enero y septiembre de 2026.

En definitiva, transformar la temporada de fin de año en una plataforma de crecimiento sostenible exige combinar inversiones inteligentes, un riguroso control del flujo de caja y un acceso a la financiación de manera responsable.