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Creador de contenido grabó VIDEO de cómo se vivió el fuerte temblor en Chaparral, Tolima

La profundidad de este movimiento telúrico fue superficial, según el Servicio Geológico Colombiano.

Foto: captura de pantalla del video.

Nicolás Forero

noviembre 03 de 2026
07:18 a. m.
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Un nuevo temblor se presentó en Chaparral, Tolima, el municipio de Colombia en el que se ha confirmado un enjambre sísmico en el último tiempo.

Aunque en el reporte preliminar se informó que la magnitud habría sido de 5.3, unos minutos después se recalculó y se confirmó que en realidad alcanzó los 5.6.

Primer VIDEO: así se vivió el fuerte temblor en Chaparral, Tolima
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Además, apenas se sintió el movimiento telúrico, un streamer grabó un video en el que registró cómo vivió el momento desde su vivienda ubicada en Chaparral, Tolima, la zona del epicentro.

¿Qué fue lo que dijo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

VIDEO: streamer mostró cómo se vivió el fuerte temblor de hoy 3 de noviembre de 2026 en Chaparral, Tolima

En las redes sociales, el streamer mostró que el movimiento telúrico tumbó algunos objetos ubicados en su casa.

Asimismo, manifestó que sintió sensaciones similares a las del 10 de agosto y expuso que la luz estaba intentando irse en Chaparral, Tolima.

"Mis muchachos, qué temblor tan durísimo, eso me tumbó hasta la linterna. Se movió muy feo la tierra y sigue temblando. Son las 4:00 de la mañana y créame que este fue muy duro", dijo.

"Incluso, yo pensé que iba a pasar lo mismo del 10 de agosto porque fue muy duro. Toca no bajar la guardia porque últimamente nos estamos confiando mucho acá en el municipio de Chaparral. Hace rato no había temblado así", añadió.

¿Cuál ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 3 de noviembre de 2026?

A las 6:35 de la mañana de este 3 de noviembre, el Servicio Geológico Colombiano detectó un nuevo movimiento telúrico en Nariño.

En videos: así se vivió el sismo de magnitud 5,6 en la madrugada de este martes en Colombia
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Los detalles oficiales son los siguientes:

Epicentro: Sapuyes, Nariño - área de influencia del volcán Azufral.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Sapuyes (Nariño), a 9 de Túquerres (Nariño) y a 12 de Guachucal (Nariño).

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