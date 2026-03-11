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Robo de un anillo de oro terminó con un delincuente herido y otro capturado en Bogotá: así se defendió la víctima

La Policía detuvo posteriormente a otro presunto implicado, quien habría intentado ocultar su identidad.

Valentina Bernal

noviembre 03 de 2026
07:14 a. m.
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Un intento de hurto en el barrio Siete de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, terminó en un enfrentamiento entre una víctima y varios delincuentes.

El objetivo de los asaltantes era robarle un anillo de oro a un hombre que se encontraba junto a una motocicleta.

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La reacción de la víctima permitió que uno de los presuntos responsables resultara herido; además, la intervención de la comunidad permitió ubicar a otros de los señalados participantes.

Delincuentes intentaron robarle un lujoso anillo de oro a un motociclista en Bogotá

Los hechos se presentaron cuando un hombre permanecía junto a su motocicleta, conversando con una mujer. En ese momento, fue abordado por varios sujetos armados que, de acuerdo con la investigación, pretendían despojarlo de un anillo de oro.

Ante la intimidación, la víctima reaccionó y salió del lugar. Durante su huida, accionó un arma de fuego que tenía en su poder y alcanzó a impactar a uno de los presuntos asaltantes.

Comunidad detuvo a otro implicado en el intento de robo de un anillo de oro en Bogotá

La comunidad retuvo a otro de los presuntos responsables
Después del enfrentamiento, las autoridades conocieron que otro hombre, quien presuntamente habría participado en el intento de hurto, fue retenido por varias personas del sector.

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Cuando los uniformados llegaron al lugar, encontraron una aglomeración de ciudadanos que tenían al señalado bajo su custodia. Según explicó el comandante, los policías procedieron a verificar la situación e identificar al hombre.

Durante el procedimiento, el hombre habría suministrado información personal que no correspondía a su verdadera identidad. Sin embargo, los uniformados realizaron la verificación mediante sus huellas dactilares y lograron establecer quién era realmente.

Con este procedimiento, la Policía descubrió que el sujeto tenía una orden de captura vigente, además de un amplio prontuario de antecedentes judiciales.

¿Qué pasó con el delincuente que fue herido por su propia víctima de robo?

Tras su captura, el hombre fue trasladado a un centro asistencial bajo vigilancia de la Policía, para recibir atención médica y posteriormente quedar a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para establecer las responsabilidades de los involucrados en este caso.

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