Carolina Corcho: "Las intervenciones no son la reforma a la salud"

Hoy por Tribuna RCN pasó la exministra de Salud, Carolina Corcho, quien habló sobre la situación entre Estados Unidos y Venezuela; y la reforma a la salud.

¿Qué lectura hace de lo ocurrido con Carlos Ramón González?

“Me parece inaceptable la fuga, la responsabilidad política ya la asumió el Gobierno cuando retiró a Carlos Ramón González y a todos aquellos quienes estuvieron comprometidos en hechos de corrupción de la UNGRD”.

“En eso se ha diferenciado el presidente Gustavo Petro de otros gobiernos en donde se protegía a las personas que estaban siendo investigadas. Ha habido una solicitud de extradición de Nicaragua que ha sido negada, y eso lo ha asumido directamente el presidente de la República”.

¿Respalda la postura del presidente Petro de apoyar al ejército de Venezuela en medio del despliegue militar de Estados Unidos?

“Lo primero es que tanto Estados Unidos como Venezuela son aliados importantes para Colombia. Con Venezuela se comparte una frontera de más de 2.000 kilómetros, relaciones comerciales, de hermandad, culturales y de esa frontera dependen 6 millones de colombianos”.

“Pero la postura del presidente Gustavo Petro frente a cualquier país del mundo tiene que prevalecer, y eso es lo que él está defendiendo: el derecho internacional y la soberanía de los territorios. Ningún país del mundo puede invadir el territorio de otro con fuerzas militares. Las Fuerzas Militares colombianas y la fuerza pública solamente pueden actuar bajo el mando del jefe de Estado de Colombia y bajo la bandera de la patria colombiana”.

¿Estaría de acuerdo con que en una eventual incursión militar de EE. UU., el ejercito colombiano apoye a Venezuela?

“Es que si hay una incursión del Ejército de los Estados Unidos sobre territorio colombiano, pues el Ejército de Colombia o cualquier ejército del mundo debe reaccionar. Si hay una intervención militar en la frontera con Colombia, donde perjudican a Colombia, pues tiene que haber una intervención porque el riesgo que corremos es que nos vuelvan la frontera un Afganistán y eso no se puede permitir, por eso llamamos al gobierno de Estados Unidos a la sensatez y respeto del derecho internacional”.

Tras las intervenciones del gobierno a las EPS apuntan a que se demostraría el fracaso del manejo del Estado en ese sector: ¿insistiría en un modelo público?

“Las intervenciones no son la reforma a la salud. Todos los gobiernos han tenido que intervenir EPS, eran 157, ahora quedan menos de 30”.

“La reforma es porque el sistema no puede seguir funcionando bajo esa figura de intermediación que está denunciada por corrupción y que tiene el sistema en quiebra hace más de una década, y lastimosamente las mayorías de la Comisión Séptima del Senado siguen dilatando una reforma en la que se busca doble sistema de auditoría, pago directo a clínicas y hospitales por parte del fondo Adres, que el sistema siga siendo de prestación pública y privada, pero con un pago directo con un sistema de información público anticorrupción y control social, nacional y regional de todos estos recursos”.