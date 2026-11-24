La población de Villavicencio despertó este 24 de noviembre devastada tras la detonación de un carro bomba que se registró sobre las 9:30 de la noche de este lunes en la Plaza Los Libertadores.

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La explosión, que no se registraba en la capital del Meta desde hace 20 años, dejó un panorama desolador con varios predios directamente afectados.

Balance de los graves daños que dejó el carro bomba en Villavicencio

La onda expansiva impactó en un radio de 500 metros alrededor del punto de la explosión, destrozando fachadas, arrancando techos y destruyendo vitrinas de decenas de establecimientos comerciales.

Entre los más afectados se encuentra una cafetería de dos pisos que colapsó completamente, además de locales de celulares, tiendas y establecimientos bancarios. El Banco de la República, la Lotería del Meta y sedes de la Universidad del Meta también reportaron daños significativos.

"Pasé justamente por el carro que explotó y a los 25 segundos sentí la explosión en la espalda", relató uno de los testigos del atentado.

Los comerciantes llegaron esta la mañana a constatar las pérdidas en sus negocios, encontrando vidrios rotos, escombros y una actividad comercial paralizada por el corte del servicio eléctrico y el acordonamiento de las calles mientras avanzan las inspecciones técnicas.

"Los locales quedan totalmente destrozados en la fachada, esperamos que las autoridades hagan sus investigaciones y que nosotros también podamos estar pendientes de nuestro local", manifestó uno de los propietarios afectados.

Por el momento, las autoridades municipales trabajan en la evaluación de daños estructurales y la recolección de escombros.

Declaraciones del alcalde de Villavicencio

El alcalde de Villavicencio anunció que “más de 85 predios o lotes han sido afectados” y advirtió que “la movilidad no va a ser fácil porque parte del centro va a estar cerrado durante dos o tres días mientras se realiza la recuperación del sector”.

El mandatario también envió un mensaje de solidaridad a las personas que resultaron heridas por la detonación y aseguró que ya se realizó un puesto de mando unificado para tomar medidas frente a la delicada situación.

“Hoy nuestro trabajo desde ya es poner la maquinaria, las bolquetas. No hemos parado desde el momento de la situación. A las personas que salieron heridas nuestro abrazo solidario desde la administración municipal. Queremos decirles indudablemente que hoy estamos con ellos (...) esperamos seguir contándoles los avances y las decisiones que se tomen. Ya se hizo un PMU, se hizo consejo de seguridad y se han tomado unas decisiones que son importantes”, declaró.

Se presume que el vehículo cargado con explosivos ingresó por la vía principal que conduce al centro, instalándose en la esquina donde finalmente detonó.

Las autoridades han ofrecido una millonaria recompensa para ubicar a los responsables del atentado, mientras realizan un censo completo de establecimientos afectados para cuantificar el impacto real.