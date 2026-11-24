Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que explotó un carro bomba frente a la Gobernación del Meta, en el centro de Villavicencio. La detonación ocurrió hacia las 9:30 de la noche del lunes 23 de noviembre y dejó 23 personas heridas, según los balances posteriores de la emergencia.

Las imágenes muestran cómo la tranquilidad del sector se interrumpe repentinamente por una fuerte explosión. En cuestión de segundos, la detonación ilumina la zona y una nube de humo cubre parte de la escena. El registro se convirtió en una de las principales evidencias audiovisuales conocidas del ataque.

El atentado ocurrió en inmediaciones del Parque de los Libertadores, frente a la sede departamental y cerca de la Catedral y la calle de las Talabarterías, uno de los sectores más concurridos de la capital del Meta.

La onda explosiva destruyó parte de las instalaciones de la Gobernación y ocasionó daños en establecimientos comerciales y otras edificaciones cercanas. Entre los lesionados se encuentran cinco integrantes del personal de seguridad de la entidad.

Cámara de seguridad captó el carro bomba contra la Gobernación del Meta

La explosión se produjo aproximadamente a las 9:30 p. m. del lunes 23 de noviembre. La ubicación del carro bomba y la fuerza de la detonación afectaron un sector estratégico del centro de Villavicencio.

Los organismos de emergencia trasladaron a los heridos a diferentes centros asistenciales, mientras las autoridades acordonaron la zona y comenzaron las inspecciones para establecer las características del explosivo y reconstruir cómo se ejecutó el ataque.

¿Quién estaría detrás del carro bomba en Villavicencio?

Entre las primeras hipótesis investigativas aparece alias Antonio Medina, señalado presuntamente como responsable y relacionado con estructuras de las disidencias de las Farc.

Las autoridades investigan su posible vinculación con las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco o las disidencias de Calarcá. También se conoció la hipótesis de que el ataque podría estar relacionado con recientes operaciones militares en Mapiripán, Meta.

Defensoría del Pueblo sobre el ataque a Gobernación de Villavicencio

La Defensoría del Pueblo condenó la explosión y expresó su solidaridad con los habitantes de Villavicencio y el departamento del Meta.

"Rechazamos enérgicamente estos hechos y otros que se han presentado en estos días y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Villavicencio y del departamento del Meta", manifestó la entidad.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan establecer quiénes participaron en el atentado y esclarecer las circunstancias de un ataque que causó graves daños en el centro administrativo y comercial de la capital del Meta.