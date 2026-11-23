El uso de péptidos para bajar de peso ha ganado popularidad por sus efectos sobre el apetito y el metabolismo. Sin embargo, su consumo requiere una valoración médica, pues no son productos destinados a adelgazar por razones estéticas ni están indicados para todas las personas.

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Germán Escobar, secretario de Salud de Cali, explicó tres aspectos fundamentales sobre estos medicamentos: cómo funcionan en el organismo, quiénes pueden utilizarlos y qué condiciones deben cumplirse para reducir los riesgos asociados a su consumo.

¿Qué son los péptidos y cómo ayudan a bajar de peso?

Los péptidos son moléculas que actúan sobre mecanismos hormonales del organismo relacionados con el apetito y la regulación de la glucosa. Según explicó Escobar, algunos generan una mayor sensación de saciedad, lo que puede ayudar a reducir la cantidad de alimentos que consume una persona y la frecuencia con la que necesita comer.

Además, algunos de estos medicamentos, especialmente los más recientes, intervienen en la secreción de insulina y favorecen la regulación de la glucosa. Estos efectos los han convertido en una alternativa farmacológica para determinados pacientes que necesitan tratamiento para el sobrepeso, la obesidad o problemas metabólicos.

No obstante, el secretario de Salud insistió en que sus beneficios no significan que cualquier persona pueda utilizarlos. Los péptidos son medicamentos y, como otros tratamientos farmacológicos, pueden producir efectos adversos si se administran sin una indicación adecuada o sin seguimiento profesional.

¿Quiénes pueden usar péptidos para adelgazar y qué tan seguros son?

De acuerdo con Escobar, estos medicamentos pueden estar indicados para personas con obesidad, sobrepeso, síndrome metabólico o factores de riesgo cardiometabólico. La decisión depende de una valoración integral que permita establecer si el paciente realmente puede beneficiarse del tratamiento y si sus posibles beneficios superan los riesgos.

La prescripción debe realizarla un médico con formación en el manejo de estas condiciones. La evaluación puede incluir el análisis del índice de masa corporal, la distribución de la grasa corporal, los antecedentes del paciente y la identificación de posibles riesgos cardiovasculares. En algunos casos también se requieren exámenes de laboratorio.

Sobre su seguridad, el funcionario señaló que los péptidos pueden utilizarse de manera segura cuando existe una indicación médica, seguimiento profesional y se emplean medicamentos con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Finalmente, Escobar recordó que estos tratamientos deben acompañarse de cambios en los hábitos de vida, como una alimentación adecuada y actividad física. Su utilización no reemplaza estas medidas ni debe responder exclusivamente al deseo de modificar la apariencia física. La recomendación de las autoridades sanitarias es evitar la automedicación y consultar con un profesional antes de iniciar cualquier tratamiento.