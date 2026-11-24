El atentado con carro bomba que sacudió la noche de este lunes el centro de Villavicencio no solo dejó una estela de destrucción en edificios, locales comerciales y entidades bancarias cercanas a la Gobernación del Meta, sino que también provocó una emergencia médica que obligó a activar la red hospitalaria de la ciudad para atender a las víctimas.

De acuerdo con el balance preliminar de las autoridades, 23 personas resultaron heridas tras la explosión. Los lesionados fueron trasladados a seis centros asistenciales de la capital metense, donde continúan recibiendo atención médica mientras los organismos de emergencia mantienen la evaluación de daños y el acompañamiento a los afectados.

Los testimonios de quienes se encontraban en la zona reflejan la magnitud del impacto.

Habitantes y trabajadores del sector relataron haber escuchado un estruendo que estremeció edificios enteros y provocó la caída de vidrios y elementos estructurales. Algunos de los afectados aseguraron que inicialmente pensaron que se trataba de una explosión eléctrica, hasta que comenzaron a circular reportes sobre un atentado con explosivos.

Heridos fueron distribuidos en seis centros médicos

Según la información entregada por las autoridades, nueve de los heridos fueron remitidos al Hospital de Villavicencio, mientras que cinco ingresaron a la Clínica Primavera y tres a la Clínica del Trauma. Otras víctimas fueron trasladadas a la Clínica Servimédicos, la Clínica El Versal y el Centro de Salud de La Esperanza.

El personal médico, de enfermería y de apoyo asistencial tuvo que responder de manera inmediata para estabilizar a los pacientes que llegaron desde la zona de la explosión. Mientras tanto, las autoridades continúan verificando el estado de salud de los lesionados y descartando nuevas afectaciones derivadas del ataque.

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Un atentado que revive recuerdos de la violencia

La explosión ocurre apenas ocho días después de otro atentado registrado en el peaje de Pipiral, un hecho que, aunque no dejó personas lesionadas, encendió las alertas sobre la situación de seguridad en el departamento del Meta.

Además, el ataque trajo a la memoria uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente de Villavicencio. El 7 de abril de 2002, durante la celebración de los 162 años de la ciudad, dos explosiones consecutivas en la Zona Rosa dejaron 12 personas muertas y cerca de 70 heridas. Entre las víctimas de aquella tragedia estuvo Wilson Cruzada, un niño de 12 años que trabajaba vendiendo flores para ayudar a su familia.

Mientras avanzan las investigaciones para determinar los responsables del atentado de este lunes, las autoridades continúan inspeccionando los daños materiales. Según reportes preliminares, cerca de 500 predios habrían sufrido afectaciones por la onda explosiva, incluidos edificios emblemáticos como la sede de la Lotería del Meta y varios establecimientos del sector bancario ubicados en el centro de la ciudad.