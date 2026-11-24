Tras cientos de críticas recibidas por parte de sus fanáticos, el artista puertorriqueño Anuel AA se pronunció a través de redes sociales para brindar una explicación sobre lo sucedido en su concierto en Bogotá, el pasado 21 de noviembre.

"Hubo un error bien grande que vino de una persona en mi equipo de trabajo y por eso fue que llegué tan tarde y nada más canté 50 minutos", explicó el cantante a través de una historia en su red social Instagram.

Además, señaló que también hubo una falla en la comunicación con su equipo, ya que le habían informado que su presentación hacía parte de un festival y que la hora en que cantaba era a las 11:30 de la noche.

Por otra parte, la razón por la que abandonó el escenario de manera repentina y sin despedirse del público, según él, se debió a que la policía le iba a apagar la música a las malas desconectándole el sonido.

Anuel brindará concierto gratis en Bogotá

Con el fin de disculparse con los fanáticos de la capital del país, Anuel informó que, una vez anuncie la gira mundial de su nuevo álbum 'Real Hasta La Muerte 2', brindará un concierto gratis en Bogotá: "Pa' arreglar lo que pasó y hacer las cosas bien", añadió, además de confesar que en el momento hubiera preferido no cantar y devolver el dinero al público.

'El Dios del Trap' mostró su molestia con su equipo de trabajo y aseguró que las consecuencias que habrá en su empresa serán del mismo tamaño de la falla cometida.

Anuel no se pronunció tras cancelación de concierto en Medellín

Días antes de su presentación en Bogotá, la empresa encargada de la organización informó que, por motivos de agenda del artista, el concierto programado para el domingo 22 en Medellín, sería reprogramado para 2027, y el 'boricua' no brindó ninguna explicación al respecto, incluso habiendo personas que ya habían adquirido las entradas.