Desde el momento en que una persona registra una apuesta del Super Astro Luna, queda establecida una combinación que deberá compararse con el resultado de una extracción específica. A partir de ese instante, la posibilidad de obtener un premio dependerá de las coincidencias entre ambos registros.

Este lunes 23 de noviembre, el juego tendrá una nueva jornada en Colombia, durante la cual se seleccionarán cuatro cifras y uno de los doce signos zodiacales.

Aunque la elección de los números corresponde a cada participante, el resultado se determina mediante un sorteo independiente, sin que las combinaciones anteriores influyan en la selección.

Por esta razón, el comprobante adquiere importancia desde el momento de la apuesta, pues permite identificar la modalidad, la fecha y los datos necesarios para verificar un posible acierto.

Resultado del Super Astro Luna hoy 23 de noviembre de 2026

El sorteo de este 23 de noviembre de 2026 se realizó a las 10:50 de la noche, como es habitual los lunes.

En esta ocasión, la combinación ganadora en el Super Astro Luna fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Es importante tener en cuenta que cada sorteo es independiente y los resultados pasados no modifican las probabilidades de acierto.

¿Qué sucede con una apuesta después de conocerse el resultado del Super Astro Luna?

Una vez finaliza la extracción, los participantes pueden comparar el número y el signo zodiacal publicados oficialmente con los datos registrados en sus comprobantes.

La revisión permite determinar si existe una coincidencia válida en alguna de las categorías establecidas por el juego.

La principal corresponde a quienes aciertan las cuatro cifras en el orden exacto y el signo zodiacal seleccionado.

También existen premios por acertar las tres últimas o las dos últimas cifras, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes.

Sin embargo, una coincidencia numérica no garantiza por sí sola un premio, debido a que el signo zodiacal también forma parte de las reglas.

El valor recibido depende de la categoría alcanzada y del monto apostado, además de los descuentos legales que puedan aplicarse.

Quienes identifiquen un posible acierto deberán conservar el comprobante original y consultar los procedimientos establecidos para reclamar el dinero.

La programación continuará el martes 24 de noviembre, cuando el Super Astro Luna realizará otra extracción a las 10:50 de la noche.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.