Veterinarios, policías, expertos forestales y unidades equipadas con drones y cámaras térmicas se encuentran desplegadas en una zona boscosa en el norte de Estambul tras ubicar a una leona que merodeaba en libertad, según confirmó la Dirección de Naturaleza y Parques de Turquía.

El hallazgo del gran felino se produjo después de un intenso rastreo y tras haber advertido a los habitantes de los alrededores, con el objetivo de asegurar al ejemplar sin causarle daño.

Así lo dio a conocer la oficina del gobernador de Estambul, Davut Gül: “Se están tomando todas las precauciones necesarias para capturarla con vida”.

Se desconoce cómo llegó el animal hasta este punto:

Aunque, de momento, las autoridades desconocen cómo logró llegar el animal hasta ese sector de la ciudad, el despliegue de seguridad en torno al perímetro continúa activo.

“Tras las operaciones en una zona boscosa, el animal fue localizado. Los esfuerzos para capturarlo continúan, con un equipo que incluye veterinarios especializados sobre el terreno”, detalló la Dirección de Naturaleza y Parques mediante su cuenta en la red social X.

Leona fue encontrada gracias al uso de tecnología térmica:

El operativo oficial se anunció formalmente el lunes 23 de noviembre, aunque la alerta se emitió la noche del domingo. En ese momento, las cámaras de videovigilancia del barrio de Uskumruköy registraron unas grabaciones de baja calidad en las que se distinguía la silueta borrosa de lo que aparentaba ser una leona.

En su primera reacción, los funcionarios enviados por la entidad ambiental revisaron los videos e inspeccionaron el vecindario sin obtener resultados positivos, reportando inicialmente en X que el equipo “no encontró ningún animal”. Fue esa falta de rastro inicial la que obligó a escalar la búsqueda mediante el uso de tecnología térmica en el área forestal hasta dar finalmente con su paradero.