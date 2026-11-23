Deportes Quindío está a 90 minutos de regresar a primera división para el año 2027. El equipo llegó a la final del Torneo BetPlay en el segundo semestre donde se enfrentaron a Boca Juniors de Cali con la posibilidad de ascender directamente.

Debido a que Quindío es el líder de la tabla de reclasificación, si sale campeón del semestre, llegan a primera división sin necesidad de jugar una final contra el campeón del Torneo BetPlay 2026-I. Con esto, están muy cerca de conseguir el objetivo.

¿Cómo quedó la final del Torneo BetPlay?

En el partido de ida, donde Boca Juniors era local en el estadio municipal de Yumbo, Deportes Quindío logró imponerse con un 2-0 con un doblete del delantero José 'Pepe' Lloreda, poniendo un pie en la Liga BetPlay 2027.

Este sábado 28 de noviembre, se jugará el partido de vuelta en el estadio Centenario de Armenia, donde Quindío tiene la posibilidad de asegurar el ascenso manteniendo la ventaja en el marcador global. Habrá que ver si Boca da la sorpresa.

Así está el ascenso en el fútbol colombiano

Con el triunfo de Deportes Quindío, hay euforia en Cartagena, pues se abre la posibilidad de que el equipo de la capital de Bolívar tenga una nueva chance para pelear por el ascenso a la primera división.

Si Quindío mantiene la ventaja y sale campeón del segundo semestre, Envigado y Real Cartagena jugarían un repechaje para definir el segundo ascenso.

En caso de que Boca Juniors remonte, se metería a la final anual contra Envigado. El ganador asciende y el perdedor jugaría un repechaje contra Deportes Quindío.