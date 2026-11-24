Una explosión sacudió el centro de Villavicencio sobre las 9:24 de la noche, según registraron las cámaras de seguridad de la zona. La detonación alertó a toda la ciudad y generó momentos de pánico entre los ciudadanos que se encontraban en la zona.

La onda explosiva se propagó por todo el centro de la ciudad, afectando principalmente la infraestructura de la Gobernación del Meta y la Catedral de Nuestra Señora del Carmen.

El momento exacto de la explosión quedó registrada en el sistema de videovigilancia del sector. Autoridades se desplegaron por diferentes puntos de Villavicencio ante la posibilidad de que existieran amenazas adicionales.

Las autoridades continúan evaluando los daños materiales y realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar los responsables.