Cartagena Festival de Música 2026: cifras, impacto y grandes momentos del aniversario 20

La vigésima edición del Cartagena Festival de Música reunió a 15.000 asistentes, 27 conciertos y destacados artistas nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del país. Con un cartel de alto nivel, actividades académicas y una clausura multitudinaria en la Plaza de la Aduana, el festival celebró 20 años de historia, tradición y excelencia artística. Además, dejó cifras económicas significativas para la ciudad y marcó el inicio de una nueva etapa con renovada dirección artística.

Cartagena Festival de Música: 20 años de historia y excelencia artística

El Cartagena Festival de Música celebró sus 20 años consolidado como uno de los encuentros artísticos más importantes de América Latina. Durante su edición 2026, realizada entre el 4 y el 12 de enero, la ciudad recibió a 15.000 asistentes en sus distintos escenarios, quienes participaron en conciertos, actividades pedagógicas y eventos gratuitos diseñados para acercar la música académica a públicos diversos.

El festival nació gracias a la visión del maestro lutier y mecenas Víctor Salvi y de Julia Salvi, impulsores de la Fundación Salvi, entidad que durante dos décadas ha trabajado para posicionar a Cartagena como referente cultural internacional. En esta edición, el tema central fue “El alma y el cuerpo”, concepto que orientó la programación artística y el diálogo entre repertorios, estéticas y tradiciones musicales.

La clausura del evento tuvo lugar en la emblemática Plaza de la Aduana. Allí, 2.000 personas disfrutaron del quinteto de Paquito D’Rivera y de la Orquesta Sinfónica de Cartagena, en un cierre que combinó virtuosismo, emoción y celebración colectiva.

Programación, repertorios y artistas invitados en la edición 2026

Durante nueve días se realizaron 27 conciertos en 11 escenarios de la ciudad. El festival propuso un diálogo entre compositores del universalismo musical, como Bach, Mozart, Beethoven, Schubert y Haydn, y autores representativos de las escuelas nacionalistas.

El público también disfrutó de obras de Chopin, Grieg y Tchaikovsky, así como de creadores latinoamericanos como Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Ernesto Lecuona y los colombianos Adolfo Mejía y Luis Antonio Calvo.

Entre las obras interpretadas destacaron la Chacona de Bach, la Elegía para orquesta de cuerdas de Tchaikovsky y la Sonata Claro de luna de Beethoven, ejecutadas por prestigiosos artistas como:

Orquesta de Cámara Franz Liszt bajo la dirección de István Várdai

El violinista Maxim Vengerov

El arpista Xavier Maistre

La soprano Mariam Battistelli

Los pianistas Elisabeth Brauß y Andrea Lucchesini

La programación también abrió sus puertas a otros géneros. El dúo Grandbrothers incorporó electrónica a la experiencia musical, mientras que Cody Fry presentó una propuesta de pop sinfónico. Estas apuestas anticipan la nueva etapa del festival, que tendrá como director artístico desde 2027 al colombiano Julio Reyes Copello, ganador de múltiples premios internacionales.

Protagonismo del talento colombiano en los escenarios del festival

Como ha sido tradición, el talento colombiano ocupó un lugar central. La Orquesta Sinfónica de Cartagena, dirigida por Paola Ávila, acompañó a Paquito D’Rivera en la clausura del festival. También se presentaron:

Filarmónica Joven de Colombia

Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá

Bogotá Piano

Giovanni Parra Quinteto

violonchelista Santiago Cañón-Valencia

El público disfrutó de obras emblemáticas del repertorio colombiano como el Porro de la Suite colombiana n.° 3 de Gentil Montaña y el Bambuco en si menor de Adolfo Mejía, confirmando la vitalidad de la creación musical nacional.

Además de los conciertos, el festival ofreció 17 actividades gratuitas, incluidas conferencias-concierto, clases magistrales y proyecciones en pantalla gigante, fortaleciendo procesos pedagógicos y formación de audiencias.

Impacto económico y turístico del Cartagena Festival de Música 2026

El Cartagena Festival de Música no solo genera impacto cultural: también dinamiza la economía local. En 2026 la inversión fue cercana a 7.500 millones de pesos, se generaron 620 empleos directos e indirectos y se registraron cerca de 1.400 noches de hospedaje, beneficiando directamente al sector hotelero y turístico.

El Cartagena Festival de Música es una muestra de cómo la cultura y el turismo se integran para proyectar a Cartagena como un destino de talla internacional, capaz de ofrecer experiencias únicas que combinan arte, historia y patrimonio.

Comentó la secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek.

Cifras del XX Cartagena Festival de Música

Asistentes: 15.000

15.000 Conciertos: 27 (6 gratuitos)

27 (6 gratuitos) Actividades gratuitas: 17 (6 conciertos, 8 conferencias-conciertos, 2 proyecciones)

17 (6 conciertos, 8 conferencias-conciertos, 2 proyecciones) Exposiciones: 1

1 Artistas invitados: 272 (87 internacionales, 137 nacionales, 48 locales)

272 (87 internacionales, 137 nacionales, 48 locales) Orquestas: 4 (3 nacionales y 1 internacional)

4 (3 nacionales y 1 internacional) Instrumentos intervenidos en las clínicas de lutería: 89 (49 de cuerda frotada, 40 de vientos sinfónicos)

89 (49 de cuerda frotada, 40 de vientos sinfónicos) Empleos generados (directos e indirectos): 620

620 Noches de hoteles: 1400

1400 Escenarios: 11

El evento contó con el apoyo de entidades públicas y privadas, como el Ministerio de las Culturas, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Cartagena, FONTUR, el Ministerio de Comercio, la Cámara de Comercio y empresas como RCN, Davivienda, Postobón, Promigas, Serena del Mar, Rolex, Toyota y Crepes & Waffles, ente otras.

La edición 2026 también incluyó una exposición en el Museo de Arte Moderno de Cartagena, con curaduría de Nohra Haime, que reúne las imágenes oficiales de cada edición del festival y estará abierta hasta el 4 de febrero.

Con estos resultados, el Cartagena Festival de Música se proyecta hacia el futuro como un referente cultural, turístico y educativo, capaz de unir tradición, innovación y proyección internacional.