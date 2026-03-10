CANAL RCN
Colombia

Hallan sin vida al gobernador indígena Eutimio Valencia, tras su desaparición en Cauca

Luego de varios días de incertidumbre, autoridades indígenas confirmaron que el asesinato del gobernador de la comunidad Alto.

Hallan sin vida al gobernador indígena Eutimio Valencia, tras su desaparición en Cauca
Foto: Noticias RCN / Orewa

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
05:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá Dóbida, Katío, Chamí y Tule del Departamento del Chocó (Orewa), confirmó el hallazgo del cuerpo del gobernador indígena Eutimio Valencia Duave, quien había sido reportado como desaparecido tras ser interceptado por un grupo armado.

Disidencias de las Farc 'volaron' con explosivos la vía Panamericana para atacar un convoy militar
RELACIONADO

Disidencias de las Farc 'volaron' con explosivos la vía Panamericana para atacar un convoy militar

Valencia Duave era reconocido como autoridad de la comunidad indígena Alto Tarena y como un líder comprometido con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Su desaparición había generado preocupación entre organizaciones indígenas y autoridades tradicionales, que alertaban sobre los riesgos que enfrentan los líderes comunitarios en diferentes regiones del país.

Confirman la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en la vía Panamericana en Cauca
RELACIONADO

Confirman la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en la vía Panamericana en Cauca

¿Quién era el gobernador indígena asesinado, Eutimio Valencia?

De acuerdo con el pronunciamiento de la organización, Valencia Duave fue una autoridad que dedicó su trabajo al bienestar de su pueblo y a la protección de los territorios ancestrales.

Además de ejercer funciones de liderazgo en la comunidad indígena Alto Tarena, su labor estuvo orientada a la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y a la preservación de su identidad cultural.

Orewa señaló que la muerte del gobernador indígena enluta no solo a su familia y a su comunidad, sino también a los pueblos indígenas del departamento del Chocó, que hoy lamentan la pérdida de uno de sus representantes.

MinMinas autorizó plan de contingencia para llevar combustible en carrotanques del Valle del Cauca a Nariño
RELACIONADO

MinMinas autorizó plan de contingencia para llevar combustible en carrotanques del Valle del Cauca a Nariño

Comunidades indígenas exigen investigar el asesinato del gobernador

Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo, las autoridades indígenas hicieron un llamado a las instituciones del Estado para que se adelanten investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido.

La asociación pidió a las autoridades del orden departamental y local realizar investigaciones rigurosas, rápidas y transparentes para determinar las circunstancias de la muerte del líder indígena.

Asimismo, solicitaron identificar y judicializar a los responsables del crimen, con el fin de evitar que el caso quede en la impunidad.

Para la organización, cada agresión contra una autoridad indígena representa también una agresión contra los pueblos que representan, su cultura y sus derechos fundamentales.

Hombre denunció años de violentas agresiones de su expareja en Cauca: reveló todos los videos
RELACIONADO

Hombre denunció años de violentas agresiones de su expareja en Cauca: reveló todos los videos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Barranquilla

VIDEO | Ataque extorsivo en una tienda al sur de Barranquilla: delincuente dejó panfleto y el arma se encasquilló

ANI

Megaproyecto ferroviario da paso clave: así es el tren que busca conectar Bogotá con el Caribe

Cauca

Confirman la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en la vía Panamericana en Cauca

Otras Noticias

Redes sociales

¿Hubo reconciliación?: Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio fueron vistos juntos abrazados

Los creadores de contenido sorprendieron al mostrarse juntos en sus redes sociales.

Medio oriente

Estados Unidos destruye 16 buques minadores iraníes cerca del estrecho de Ormuz

La operación fue confirmada por el Comando Central estadounidense a través de una publicación en X.

Millonarios

¿Cuánto vale Rodrigo Contreras? Millonarios ya piensa en su compra

Alimentos

Alimentación y calidad del sueño: estos es lo que se debe comer para dormir mejor, según expertos

Energías Renovables

Alertan reacomodo de poder en ISA tras nombramiento de presidente encargado