Hallan sin vida al gobernador indígena Eutimio Valencia, tras su desaparición en Cauca

La Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá Dóbida, Katío, Chamí y Tule del Departamento del Chocó (Orewa), confirmó el hallazgo del cuerpo del gobernador indígena Eutimio Valencia Duave, quien había sido reportado como desaparecido tras ser interceptado por un grupo armado.

Valencia Duave era reconocido como autoridad de la comunidad indígena Alto Tarena y como un líder comprometido con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Su desaparición había generado preocupación entre organizaciones indígenas y autoridades tradicionales, que alertaban sobre los riesgos que enfrentan los líderes comunitarios en diferentes regiones del país.

¿Quién era el gobernador indígena asesinado, Eutimio Valencia?

De acuerdo con el pronunciamiento de la organización, Valencia Duave fue una autoridad que dedicó su trabajo al bienestar de su pueblo y a la protección de los territorios ancestrales.

Además de ejercer funciones de liderazgo en la comunidad indígena Alto Tarena, su labor estuvo orientada a la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y a la preservación de su identidad cultural.

Orewa señaló que la muerte del gobernador indígena enluta no solo a su familia y a su comunidad, sino también a los pueblos indígenas del departamento del Chocó, que hoy lamentan la pérdida de uno de sus representantes.

Comunidades indígenas exigen investigar el asesinato del gobernador

Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo, las autoridades indígenas hicieron un llamado a las instituciones del Estado para que se adelanten investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido.

La asociación pidió a las autoridades del orden departamental y local realizar investigaciones rigurosas, rápidas y transparentes para determinar las circunstancias de la muerte del líder indígena.

Asimismo, solicitaron identificar y judicializar a los responsables del crimen, con el fin de evitar que el caso quede en la impunidad.

Para la organización, cada agresión contra una autoridad indígena representa también una agresión contra los pueblos que representan, su cultura y sus derechos fundamentales.