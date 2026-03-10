Participante de La Casa de los Famosos se hizo prueba de embarazo y el resultado causó llanto

La convivencia en La Casa de los Famosos Colombia volvió a generar un momento de tensión y emoción entre los participantes. Esta vez, la protagonista fue la influencer conocida como Beba, quien en los últimos días había manifestado varios síntomas que despertaron dudas sobre un posible embarazo dentro del reality.

Todo ocurrió luego de que el nuevo líder de la semana, Valentino, tomara una decisión que llamó la atención de los demás participantes y de la audiencia que fue invitar a Beba a compartir la habitación del poder.

Los síntomas que despertaron sospechas en la casa

Durante la jornada, Beba comentó a sus compañeros que estaba atravesando varios malestares físicos que la tenían preocupada.

Entre ellos mencionó dolor de espalda, náuseas, vómitos y un retraso en su periodo, síntomas que rápidamente despertaron sospechas sobre un posible embarazo.

Ante la situación, Valentino explicó que su intención era acompañarla y estar pendiente de su estado de salud mientras se aclaraba lo que estaba ocurriendo.

Debido a esto, la producción decidió pasarle una prueba de embarazo dentro de la casa, un momento que mantuvo atentos tanto a los concursantes como a los seguidores del reality.

Este fue el resultado de la prueba de embarazo de Beba

La prueba se realizó este martes y salió negativa dentro de la habitación del líder, en presencia de Valentino y de la participante Mariana Zapata, quienes acompañaron a Beba durante el proceso.

Tras conocer la noticia, la participante no pudo contener las lágrimas. Beba confesó que tenía la ilusión de que el resultado fuera diferente, lo que hizo que el momento se volviera aún más emotivo dentro del programa.

“Yo por eso no me quería hacer la prueba”, expresó entre lágrimas frente a sus compañeros.

Ahora, la preocupación se centra en entender qué está causando los síntomas que ha presentado, mientras los participantes continúan atentos a lo que pueda ocurrir en los próximos días dentro de la casa.