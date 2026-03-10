CANAL RCN
Deportes

Jhon Durán rompe el silencio sobre supuesta pelea en Selección Colombia: así le respondió al 'Pibe'

Jhon Durán rompió el silencio tras las declaraciones del 'Pibe' Valderrama sobre una supuesta pelea en la Selección Colombia y respondió con un contundente mensaje en redes.

Foto: AFP

marzo 10 de 2026
05:02 p. m.
Las recientes declaraciones del histórico exjugador de la Selección Colombia, Carlos Valderrama, generaron revuelo en el entorno del fútbol colombiano.

Las palabras del excapitán se dieron durante una entrevista con Sportcenter de ESPN, donde fue consultado sobre la posibilidad de que Durán haga parte de la convocatoria al Mundial de 2026.

Las palabras del ‘Pibe’ Valderrama sobre Jhon Durán

En medio de la conversación, Valderrama fue directo al hablar del presente del delantero colombiano. Cuando le preguntaron si veía a Durán en el próximo Mundial, respondió sin rodeos: “¿Con Durán? Yo creo que para el próximo, pa este no le va a alcanzar”.

El exjugador también insinuó que el propio futbolista se habría apartado del grupo por un supuesto conflicto interno. “Él se sacó solo”, comentó inicialmente.

Luego agregó una frase que rápidamente encendió la polémica en redes sociales: “Y ustedes saben que peleó con el grupo (…) El que pelea con el grupo se saca solo. Tiene condiciones, por eso está en la selección y por eso ha jugado donde ha jugado”.

La contundente respuesta de Jhon Durán

Las palabras del ‘Pibe’ no pasaron desapercibidas para el delantero, quien actualmente juega en el Zenit de San Petersburgo. A través de sus redes sociales, Durán decidió responder directamente a los señalamientos.

“La verdad yo no pelee con ningún jugador, ni mucho menos con un integrante del cuerpo técnico de la Selección Colombia. ¡¡Eso es falso!!”, escribió el atacante.

El jugador también aseguró que, si algún día llegara a tener un problema de ese tipo, sería el primero en hacerlo público. “El día que suceda, yo mismo saldré y lo diré públicamente porque soy una persona que siempre dice la verdad”.

Durán incluso retó a quienes sostienen esa versión a presentar pruebas del supuesto conflicto. Según el delantero, si alguien tiene evidencias de un enfrentamiento con compañeros o miembros del cuerpo técnico, debería mostrarlas.

