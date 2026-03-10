Alertan reacomodo de poder en ISA tras nombramiento de presidente encargado

La reciente designación de Gabriel Jaime Melguizo Posada como presidente encargado de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) encendió alertas dentro y fuera de la compañía, luego de que surgieran denuncias sobre posibles presiones laborales y movimientos internos que podrían estar reconfigurando el poder administrativo en la empresa.

El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, solicitó a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación para verificar denuncias relacionadas con presuntas presiones a funcionarios que venían realizando seguimiento a procesos de contratación internacional.

Según la información conocida por la Red de Veedurías, el nombramiento de Melguizo se produciría en medio de movimientos administrativos que, de acuerdo con las alertas recibidas, podrían estar vinculados a intereses alrededor de proyectos energéticos de gran escala.

Uno de los proyectos mencionados es Ventus, relacionado con el sector de energía solar y que contempla inversiones cercanas a los 2.000 millones de dólares. En ese contexto, algunos denunciantes han señalado presuntas cercanías entre Melguizo y el directivo empresarial Juan Emilio Posada, lo que habría generado inquietudes sobre eventuales influencias en decisiones estratégicas dentro de la compañía.

Las advertencias también mencionan que para el manejo de asuntos de negocio y contratación dentro de ISA habría sido ubicado Carlos Duque, quien, según las versiones recogidas por la Red de Veedurías, tendría un rol relevante en la coordinación de procesos contractuales.

A su vez, las denuncias señalan posibles movimientos desde el área de talento humano de la empresa. En particular, se menciona a la vicepresidenta de talento organizacional de ISA, Karen Medina, como una de las funcionarias que habría participado en cambios administrativos que actualmente generan controversia dentro de la organización.

Bustos aseguró que la Red de Veedurías ha recibido reportes sobre un ambiente de presión laboral contra algunos trabajadores que venían documentando y vigilando procesos contractuales en distintos países donde opera ISA.

Por esta razón, el dirigente ciudadano pidió la intervención de los organismos de control para establecer si existen casos de acoso laboral, conflictos de interés o presiones indebidas dentro de la compañía.

El vocero subrayó que, aunque las denuncias deben ser investigadas respetando plenamente la presunción de inocencia de las personas mencionadas, la gravedad de la información hace necesario que las autoridades verifiquen lo ocurrido.

“Lo que está en juego es la transparencia y la independencia técnica de una de las empresas más estratégicas del sector energético colombiano”, advirtió.