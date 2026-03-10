Medida de aseguramiento contra excandidato del Partido de La U por presuntos nexos con 'Papá Pitufo'

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro y cuatro exintegrantes de la Policía Nacional, señalados de ser presuntos articuladores de una red de corrupción que habría favorecido las actividades de contrabando de Diego Marín Buitrago, alias El Viejo o Papá Pitufo.

Según el boletín oficial, los procesados fueron imputados por delitos como “concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público y tráfico de influencias de particulares”.

Roles dentro de la red

De acuerdo con la investigación, Gómez Castro habría promovido reuniones con funcionarios de entidades nacionales y locales, además de acercamientos con uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), con el fin de que influyeran en favor de los intereses criminales de Marín Buitrago. Incluso, se le atribuye haber recibido préstamos y vehículos de la organización para realizar actividades políticas.

Por su parte, el capitán en retiro Faudel Luis Salazar Piñeros, quien fue jefe de la División Operativa de la POLFA en Cartagena, estaría implicado en el direccionamiento de subalternos para permitir la salida irregular de contenedores con textiles y cigarrillos.

También se le señala de ordenar la devolución de mercancía aprehendida y de financiar hospedajes para otros miembros de la red.

Pagos y captación de uniformados

El ente acusador detalla que José Luis Olaya Caicedo habría usado su experiencia en talento humano de la Policía para perfilar uniformados susceptibles de colaborar con la estructura, además de recolectar dinero de comerciantes en Cartagena para pagar dádivas.

Édgar Humberto Bacca Suárez, en tanto, habría gestionado la entrada de contrabando por los puertos de Barranquilla y Cartagena, entregando sumas como “28 millones de pesos al capitán en retiro Salazar Piñeros y 10 millones en una bolsa con pandebonos a un intendente”.