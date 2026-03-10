Confirman la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en la vía Panamericana en Cauca

Un nuevo ataque armado sacudió al sur de Colombia luego de que disidencias de las Farc activaran una cadena de explosivos contra un convoy del Ejército en la vía Panamericana, en zona rural del municipio de Patía, en el departamento del Cauca.

El atentado, ocurrido en la mañana de este martes 10 de marzo, dejó como saldo la muerte de un soldado, además de varios heridos y graves daños en la infraestructura vial. Según los primeros reportes de las autoridades, al menos cuatro militares resultaron lesionados por la explosión, así como dos civiles que se encontraban cerca del lugar al momento del ataque.

Uno de los hechos que más llamó la atención fue el caso de un ciudadano ecuatoriano que transitaba por el corredor vial en el momento de la detonación y que, según las autoridades, se salvó de milagro pese a la magnitud del estallido.

Las explosiones fueron activadas justo cuando el convoy militar avanzaba por este corredor estratégico, considerado una de las principales rutas que conectan el centro del país con el suroccidente y la frontera con Ecuador.

Sur del país queda incomunicado por vía terrestre

La potencia de los artefactos explosivos destruyó completamente un tramo de la carpeta asfáltica de la vía Panamericana, generando un cráter que impide el paso de cualquier tipo de vehículo.

Debido a esta situación, el tránsito quedó bloqueado en ambos sentidos de la carretera internacional, lo que mantiene incomunicado por vía terrestre al sur del país.

Este corredor vial es fundamental para el transporte de pasajeros, alimentos y mercancías entre el centro del territorio nacional, el departamento de Nariño y la frontera con Ecuador, por lo que el bloqueo ya empieza a generar afectaciones en la movilidad y en las cadenas de abastecimiento.

Ataque atribuido a disidencias de las Farc

De acuerdo con información preliminar, el atentado habría sido perpetrado por estructuras de las disidencias de las Farc que operan en esta región del Cauca, una zona donde en los últimos años se han intensificado las acciones armadas contra la Fuerza Pública.

Las autoridades mantienen presencia en el sector para asegurar la zona, atender a los heridos y avanzar en las labores de verificación y reparación de la vía.

Mientras tanto, el tránsito continúa suspendido y las autoridades evalúan rutas alternas para mitigar el impacto del bloqueo en esta importante carretera del suroccidente colombiano.