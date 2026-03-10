CANAL RCN
Internacional

Esta es la razón por la que Colombia fue excluida de la alianza antinarcóticos que lidera EE. UU.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca habló sobre las razones por las que Estados Unidos no invitó a Colombia al evento del Escudo de las Americas.

Foto: AFP

AFP

marzo 10 de 2026
04:24 p. m.
En las últimas horas, la Casa Blanca explicó que Colombia aún no merece integrar la alianza antinarcóticos que el presidente Donald Trump estableció con 16 homólogos latinoamericanos.

Sin embargo, la oficina de comunicaciones de la Presidencia de Estados Unidos señaló que confían en que esa asociación se amplíe a corto plazo.

Donald Trump anunció en el desarrollo del evento una estrategia para utilizar la fuerza militar letal contra narcotraficantes y redes terroristas de la región, en el marco de la cumbre Escudo de las Américas con mandatarios aliados.

Colombia fue excluida de la alianza antinarcóticos que lidera EE. UU.

Al evento, organizado por Trump en su club de golf de Doral, cerca de Miami, no fue convocado el presidente Gustavo Petro, quien el lunes criticó la exclusión de su país, el principal productor de cocaína del mundo.

"No creemos que aún estemos viendo el nivel de cooperación que realmente quisiéramos por parte del gobierno colombiano para invitarlos", indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Pero ciertamente esperamos que esta nueva organización se amplíe y podamos seguir invitando a países miembros adicionales.

Trump se rodeó de sus aliados de América Latina y el Caribe para esta alianza que busca principalmente aumentar la cooperación militar contra los cárteles.

Los países que fueron excluidos de la alianza antinarcóticos

A la cita asistieron líderes de Argentina, El Salvador y Chile, pero no de los tres grandes países de la región, Brasil, México y Colombia, gobernados por presidentes de izquierda.

Petro cuestionó que la alianza esté integrada por países "pequeños, débiles y sin experiencia" para hacer frente al grave problema del narcotráfico en la región.

El mandatario colombiano mantuvo una dura polémica verbal a lo largo del año pasado con Trump, que acabó incluso con la retirada del visado estadounidense de Petro.

Esa tensión bilateral se redujo en gran medida con la invitación de Trump a Petro a la Casa Blanca el 3 de febrero.

