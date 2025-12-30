Cartagena Festival de Música cumple 20 años y anuncia edición histórica en 2026

Lo que comenzó como un sueño impulsado por el lutier Víctor Salvi y Julia Salvi hoy es uno de los festivales de música clásica más importantes de América Latina. A lo largo de 20 años, el evento no solo ha traído a Colombia a los más grandes artistas del mundo, sino que ha transformado la vida cultural de Cartagena, fortalecido la formación musical y proyectado el talento colombiano a escenarios internacionales.

Los orígenes del Cartagena Festival de Música

El festival nació de la convicción de que Cartagena, con su patrimonio histórico y su riqueza cultural, podía convertirse en sede de un evento musical de estándares internacionales. Julia y Víctor Salvi convocaron al reconocido maestro Charles Wadsworth, con más de cinco décadas de experiencia en festivales como Spoleto y el Lincoln Center, para diseñar la propuesta artística. Desde su primera edición, el Cartagena Festival de Música se caracterizó por una rigurosa selección de repertorios, el uso de escenarios patrimoniales y una programación que equilibraba tradición y vanguardia.

Wadsworth también imprimió un sello pedagógico que se mantiene hasta hoy: la integración entre conciertos, clases magistrales y encuentros entre músicos jóvenes y artistas consagrados, convirtiendo al festival en un espacio de formación y no solo de exhibición artística.

Un modelo curatorial con proyección internacional

Desde 2013, bajo la dirección general de Antonio Miscenà, el festival adoptó un modelo temático curado con profundidad histórica y musical. Cada edición explora un concepto específico, abordado desde distintas épocas y estilos, lo que ha permitido conectar con públicos diversos sin perder rigor artístico.

Esta evolución ha ido acompañada de una sólida estrategia de internacionalización, con alianzas con instituciones de primer nivel como la Philharmonia Orchestra de Londres, el Festival de los Dos Mundos de Spoleto, el Teatro Comunale de Bologna y la Escuela Internacional de Lutería Antonio Stradivari de Cremona. Estas colaboraciones han abierto oportunidades de intercambio, coproducciones y formación para músicos colombianos en Europa.

Grandes artistas y montajes inolvidables

En sus 20 años de historia, el Cartagena Festival de Música ha sido escenario de presentaciones memorables. Obras como la Misa en si menor de Bach, la Pasión según San Marcos de Osvaldo Golijov y producciones operísticas como Las bodas de Fígaro y Così fan tutte han marcado hitos en la vida cultural del país.

Por el festival han pasado orquestas de talla mundial como la Mahler Chamber Orchestra, la Orpheus Chamber Orchestra y la Camerata de la Royal Concertgebouw, así como figuras legendarias de la música clásica como Jordi Savall, Maxim Vengerov, Nelson Freire y Javier Camarena.

Formación musical y desarrollo cultural en Colombia

La formación es uno de los pilares del Cartagena Festival de Música. A través de clases magistrales, talleres, diplomados y seminarios especializados en música de cámara y lutería, el evento ha impactado a estudiantes, docentes y jóvenes intérpretes de todo el país. Iniciativas como el Diplomado de Música de Cámara y el Seminario Internacional de Lutería han fortalecido el ecosistema musical colombiano.

Un impacto que trasciende el escenario

El festival tiene un profundo impacto en Cartagena y en Colombia. Promueve el turismo cultural, dinamiza la economía local y fortalece el tejido social y educativo de la ciudad. A nivel nacional, se ha consolidado como una vitrina para el talento colombiano y un puente hacia el mundo.

Este aporte fue reconocido en 2023, cuando el Congreso de la República aprobó la Ley 2340, que declaró al Cartagena Festival de Música Patrimonio Cultural de la Nación, reafirmando su importancia para las futuras generaciones.