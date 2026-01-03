Concierto gratuito de Shakira: horarios y recomendaciones para ver a la colombiana

Shakira volverá a protagonizar uno de los eventos musicales más multitudinarios del año con un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México.

El espectáculo se realizará este domingo 1 de marzo y está programado para iniciar a las 8:00 p. m. (hora local), según confirmaron las autoridades de la capital mexicana y la propia artista.

El show forma parte de una serie de presentaciones especiales de acceso libre que la barranquillera ha anunciado para este año, con el objetivo de acercar su música a públicos masivos en escenarios emblemáticos.

En este caso, se espera la asistencia de decenas de miles de personas, lo que ha llevado a la ciudad a activar un amplio operativo de seguridad y movilidad.

Para quienes no puedan ingresar directamente a la plaza principal, el concierto podrá seguirse en pantallas gigantes instaladas en puntos estratégicos como la Alameda Central, el Monumento a la Revolución y en vías clave del Centro Histórico, entre ellas las calles 20 de Noviembre, Pino Suárez y 5 de Mayo.

Concierto gratuito de Shakira: hora, fecha y transmisión

Además del despliegue en el espacio público, Shakira confirmó a través de sus redes sociales que parte del espectáculo contará con una transmisión especial en sus canales oficiales, lo que permitirá que seguidores de otros países, incluido Colombia, puedan disfrutar del evento en tiempo real.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el concierto comenzará puntualmente a las 8:00 p. m., por lo que recomendó a los asistentes llegar con antelación para evitar congestiones y facilitar los controles de seguridad.

Las autoridades también advirtieron que el acceso estará sujeto a aforo y a revisiones preventivas.

Este concierto en el Zócalo no será el único evento gratuito y multitudinario de la artista en 2026. Shakira también tiene prevista una presentación de entrada libre el 2 de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, uno de los escenarios más icónicos de Brasil.

Todo listo para el concierto de Shakira en México

Debido a la magnitud del evento, el Gobierno de Ciudad de México desplegará más de 6.500 elementos de distintas dependencias para garantizar la seguridad, la atención médica y el control de multitudes durante el concierto.

En materia de movilidad, las autoridades anunciaron que las líneas 1, 2 y 9 del Metro extenderán su horario de servicio hasta la 1:00 a. m. del lunes 2 de marzo.

De igual forma, el Metrobús, en sus líneas 1 y 7, y el Servicio de Transportes Eléctricos, en las líneas 1, 2 y 5, operarán hasta la misma hora para facilitar el retorno de los asistentes.

También se informó sobre los objetos prohibidos, entre los que se encuentran armas u objetos punzocortantes, bebidas alcohólicas, envases de vidrio, hieleras, aerosoles, sillas y mascotas.

En contraste, sí se permitirá el ingreso con bolsas pequeñas, cangureras, celulares, binoculares, impermeables, chaquetas y baterías portátiles.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas, cuidar el espacio público y seguir las indicaciones oficiales para que el concierto se desarrolle sin incidentes.