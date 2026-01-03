CANAL RCN
Envenenamiento masivo de mascotas preocupa a habitantes de un barrio en Floridablanca, Santander

Habitantes del barrio Los Andes denuncian que personas inescrupulosas están rociando veneno en las zonas verdes del sector.

marzo 01 de 2026
02:53 p. m.
Hay preocupación en Floridablanca, Santander, debido al envenenamiento masivo de las mascotas de sus habitantes.

La comunidad denuncia que al menos 30 perros y gatos han muerto en los últimos meses, por lo que han pedido a las autoridades que investiguen con urgencia estos casos.

Potente veneno es rociado en los arbustos

Los hechos se han registrado en el barrio Los Andes, el cual se ha convertido en un suplicio para las familias que tienen a sus animales de compañía.

Los vecinos del sector afirman que un veneno es rociado en los arbustos por personas inescrupulosas aun sin identificar, causando el sufrimiento y muerte de sus animalitos.

Al parecer, se trata de un veneno tan potente que basta con un roce u olfateo para que la mascota se enferme e inicie un camino de dolor.

Autoridades no han atendido las denuncias

Ante tal crueldad, algunos de los habitantes han optado por mudarse de barrio.

Aunque la Alcaldía de Floridablanca tiene conocimiento de las denuncias, todavía no se ha pronunciado.

Hoy, los cuidadores piden apoyo a las autoridades para dar con los responsables del envenenamiento de sus mascotas.

