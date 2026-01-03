Alcalde Galán refuerza seguridad en las noches de rumba con zonas seguras de taxi en Bogotá

En medio de la creciente preocupación de cientos de ciudadanos por la seguridad en las noches de rumba, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, recorrió en la madrugada de este domingo varios sectores de entretenimiento de la ciudad.

El objetivo de la jornada fue fortalecer la implementación de zonas seguras para el uso del servicio de taxi, una estrategia que busca garantizar traslados confiables y acompañados al finalizar la actividad nocturna.

Zonas seguras con acompañamiento institucional

Las zonas seguras de taxi están diseñadas para ofrecer un acceso vigilado y acompañado por entidades distritales, que verifican la identidad de los conductores y garantizan la presencia de gestores de convivencia, agentes de movilidad y efectivos de la Policía.

La iniciativa pretende que quienes salgan de rumba puedan abordar un vehículo con mayor tranquilidad y respaldo institucional.

Llamado a empresarios y operadores de logística

Durante los operativos realizados en Modelia, la Zona T y el Distrito Diverso de Chapinero, las autoridades hicieron un llamado a empresarios y responsables de la logística del sector de rumba para que orienten a los asistentes hacia las zonas seguras de taxi.

La administración distrital reiteró que la meta es consolidar una “rumba segura” en Bogotá, con espacios de movilidad confiables y coordinados entre ciudadanía, autoridades y sector privado.