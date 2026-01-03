CANAL RCN
Internacional

Situación en Medio Oriente se siente en las elecciones: aplazan apertura en dos puestos de votación

La situación entre Estados Unidos e Israel con Irán cambió los planes.

Foto: Freepik.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 01 de 2026
02:49 p. m.
En la madrugada del sábado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel efectuaron un contundente golpe militar en Irán. Mediante ataques explosivos, acabaron con la vida del líder supremo Alí Jamenei.

Con base en lo mencionado por Trump, se buscó ponerle fin a una amenaza que podía afectar con la seguridad del país, así como una ventana para que los iraníes derrocaran a sus gobernantes.

Tensión en Medio Oriente tras ataque sobre Irán

“Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní”, declaró el mandatario.

Los efectos del conflicto han llegado hasta Colombia y muestra de ello fue la decisión que tomó la Cancillería a pocos días de las elecciones.

2026 es año electoral y la primera gran votación será el domingo 8 de marzo. Los colombianos elegirán al Congreso para los próximos cuatro años, así como algunos precandidatos que buscarán estar en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

Puestos de votación podrían abrirse el martes 3 de marzo

Habitualmente, se destina determinado tiempo para que los colombianos en el extranjero puedan votar. Tel Aviv y Abu Dhabi tenían listos sus puestos, pero la situación con Irán cambió los planes temporalmente.

La Cancillería informó que ya no se podrán abrir a las 8:00 a.m. del lunes 2 de marzo, recordando que las autoridades locales han hecho un llamado a permanecer en casa mientras vuelve la calma.

“En atención a estas disposiciones y priorizando la seguridad y el bienestar de nuestros connacionales, así como del personal consular, se ha tomado la decisión de no abrir esos puestos electorales el día lunes, 2 de marzo”, indicó el ministerio.

De igual forma, le recordó a la ciudadanía estar pendiente de los canales oficiales ante nuevos cambios. Se espera que los puestos estén abiertos el martes 3 de marzo, siempre y cuando las condiciones de seguridad cuenten con garantía.

