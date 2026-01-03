CANAL RCN
Colombia

El jefe de sicarios del Tren de Aragua no operará más en Colombia: se acabó su imperio

También expulsaron del país a seis personas que afectaron la tranquilidad del orden público.

Foto: Migración Colombia.
Nicolás Martínez Sánchez

marzo 01 de 2026
02:20 p. m.
Las autoridades revelaron detalles de un contundente golpe en el oriente del país: sacaron al hombre que se hacía llamar el jefe de los sicarios del Tren de Aragua.

Tren de Aragua estaría detrás de la explosión ocurrida en Kennedy donde murió una mujer
Miguel David Núñez Machado o alias Colín tiene un prontuario que supera los 16 años, tiempo en el cual ha cometido 40 asesinatos aproximadamente y traficado grandes cantidades de droga. No por nada tenía varias órdenes de captura en su país natal, Venezuela.

‘Colín’ carga con 16 años de historial criminal

El imperio criminal de ‘Colín’ se acabó el 28 de febrero en Bucaramanga. Migración Colombia lo expulsó junto a seis personas que han alterado el orden público y la convivencia.

Estando en Colombia, se encargó de coordinar a los sicarios de esta estructura, por lo cual tenía información de las víctimas, rutas de escape y demás labores logísticas.

Sin duda, una de las bandas que más ha azotado, no solo a Colombia, sino al continente es el Tren de Aragua. Insight Crime apunta que sus células se han afianzado en varios países, principalmente Chile, Perú y Estados Unidos.

La expansión del Tren de Aragua: problema en la región

El criminal detrás es Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como ‘Niño Guerrero’. Gracias a la expansión, ha delegado la dirección en los países.

Cayó alias Cucaracho, hombre de confianza del ‘Niño Guerrero’ y ficha clave del Tren de Aragua
En Colombia, uno de sus secuaces es Jorge Luis Páez Cordero, identificado también como alias Cucaracho. Hace pocos días, lo capturaron en un lujoso hotel en Santa Marta.

Aparte de los asesinatos, estuvo encabezando los envíos de narcóticos hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Inclusive, tenía una circular roja de Interpol.

El Departamento de Estado de EE. UU. destacó la captura de ‘Cucaracho’ y espera que la extradición sea rápida: “Acciones decisivas como estas aumentan la seguridad de las comunidades estadounidenses y de la región”.

