Este ha sido el impacto de los pagos digitales en la economía: cifras despiertan interés

A nivel mundial, la tendencia de digitalizar los pagos ha estado marcando el camino de la economía.

Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 01 de 2026
08:30 a. m.
La expansión de los pagos digitales ya no es solo una tendencia tecnológica, sino un factor con impacto directo en el desempeño económico. Un informe de la fintech Mono reúne evidencia internacional que vincula la digitalización de transacciones con mayores niveles de crecimiento y formalización laboral.

De acuerdo con datos del Banco de Pagos Internacionales (BIS), analizados en 101 economías, un aumento de un punto porcentual en el uso de pagos digitales puede asociarse con un alza de 0.10 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB per cápita en un lapso de dos años.

El caso de Bre-B

Paralelamente, ese mismo incremento estaría relacionado con una reducción de 0.06 puntos porcentuales en el empleo informal durante el mismo periodo.

El estudio recoge además experiencias de sistemas como M-Pesa, UPI, Pix y Bre-B, que evidencian cómo la interoperabilidad y la inmediatez pueden dinamizar la actividad productiva.

En el caso colombiano, Bre-B, impulsado por el Banco de la República, supera 100 millones de llaves registradas y acumula transacciones por más de 34 billones de pesos.

La digitalización para el desarrollo

Más allá de los indicadores macroeconómicos, la digitalización reduce costos asociados al manejo de efectivo, mejora la trazabilidad y fortalece el historial financiero de comercios y microempresas, facilitando su acceso a crédito formal.

También puede generar eficiencias fiscales. Estimaciones del Fondo Monetario Internacional y de McKinsey & Company señalan que una adopción total de pagos gubernamentales digitales en países en desarrollo permitiría ahorros equivalentes a entre 0.8% y 1.1% del PIB anual.

La conclusión del informe es clara: escalar la adopción con seguridad, educación financiera e infraestructura interoperable será determinante para consolidar un ecosistema más eficiente y formal en Colombia.

