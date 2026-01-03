Colombia debutó con aplastante derrota en la SheBelieves Cup 2026 ante Canadá: mire los goles

La Selección Colombia Femenina inició su camino en la SheBelieves Cup 2026 con una dolorosa derrota. En un encuentro disputado este domingo 1 de marzo en el Geodis Park, el combinado nacional fue superado ampliamente por Canadá, que se impuso con un contundente 4-1 que refleja la jerarquía de las vigentes campeonas olímpicas.

El debut de la "Tricolor" en esta prestigiosa cita internacional estuvo marcado por la falta de efectividad y las desatenciones en el juego aéreo, factores que las norteamericanas castigaron sin piedad.

A pesar de contar con figuras como Linda Caicedo en el ataque, Colombia no logró descifrar el bloque defensivo canadiense y terminó cediendo los tres puntos en la primera jornada del torneo.

Con este resultado, Canadá lidera el torneo por diferencia de gol, mientras que Colombia ocupa la última casilla. El camino para la "Tricolor" continúa este miércoles 4 de marzo frente a Argentina.

El Clásico de las Américas será determinante: una victoria mantendría a Colombia con chances de pelear el segundo puesto, pero otra derrota encendería las alarmas de cara a las próximas citas internacionales.

Este domingo también se medirán Estados Unidos y Argentina y así se cerrará la acción de la primera fecha del grupo.

Resumen del partido

El encuentro comenzó con una Colombia intentando proponer juego asociativo, pero la presión alta de Canadá forzó errores constantes en la entrega. El marcador se abrió al minuto 30 a través de Vanessa Gilles, quien aprovechó un tiro de esquina para imponerse en las alturas y marcar el 1-0.

Tras el descanso, la desconcentración defensiva de la "Tricolor" fue castigada de inmediato. En una ráfaga de apenas tres minutos, Canadá sentenció el pleito:

Al minuto 50, Janine Beckie aumentó la cuenta tras una jugada colectiva que desarmó la última línea colombiana. Al minuto 53, Sydney Collins puso el 3-0 de cabeza tras otro despiste en la marca.

Cerca del cierre del encuentro, Canadá anotó el cuarto gol, reafirmando una superioridad física que dejó sin respuestas al mediocampo colombiano.

Cuando parecía que el partido terminaría en blanco para las sudamericanas, apareció la jerarquía de Linda Caicedo. En una jugada individual sobre el final del partido, la estrella del Real Madrid logró romper el celofán canadiense para marcar el 4-1 definitivo. Si bien el gol no sirvió para remontar, sí fue un bálsamo para un equipo que necesita recuperar la confianza de cara a lo que viene.

Así está la tabla del grupo de la SheBelieves Cup