Sobornos para Name y Calle en el caso UNGRD pudieron haber sido mayores: escandalosa cifra

El escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tuvo un importante avance en las últimas horas.

Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), fue imputado por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos.

El papel que habría tenido Carlos Ramón González

Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y expuestas ante el Tribunal Superior de Bogotá indican que González presuntamente le ordenó al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, organizar los sobornos supuestamente entregados a las dos cabezas más importantes del Congreso en ese momento.

Al parecer, se ordenó la contratación de los carrotanques para La Guajira con recursos que en verdad habrían servido como coimas para Iván Name, expresidente del Senado; y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes. Recientemente, ambos fueron capturados.

“González impartió instrucciones al exdirector la UNGRD para que, a cambio de contratación, se comprometiera a entregarles dinero en efectivo a los dos congresistas, que saldría de una orden de proveeduría que contemplaba el abastecimiento de carrotanques”, resumió la entidad el supuesto rol del exdirector del Dapre.

Sobornos iniciales iban a ser mucho mayores

La Fiscalía lo calificó como “determinador de los millonarios sobornos”, los cuales tenían como fin darle trámite positivo a las reformas del Gobierno en el órgano legislativo.

El tema no culminó ahí. Durante la última audiencia, se conoció que inicialmente, González habría pretendido entregar 70 mil millones de pesos ($60.000 millones para Name y $10.000 millones a Calle). No obstante, el afán de los congresistas hizo que solamente fueran los $4.000 millones ya conocidos.

Otra pieza clave del entramado es Sandra Ortiz, quien ejerció como alta consejera para las Regiones. Se cree que ella fue la intermediara en la entrega de tres mil millones de pesos a Name.

El envío del soborno a Calle, el cual presuntamente fue de 1.000 millones de pesos, contó con la participación del exsubdirector para el Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla; quien ya fue condenado hace poco.