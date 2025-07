Caterine Ibargüen y Rigoberto Urán se unen para levantar la voz por los deportistas colombianos

De campeona a campeón. Rigoberto Urán, uno de los ciclistas más importantes de nuestro país, habló con Caterine Ibargüen sobre la decisión del Gobierno de recortar el presupuesto para el deporte, las repercusiones que tendría esto de cara al ciclo olímpico y la importancia de promover el deporte para alejar a los niños y niñas de la violencia.

Noticias RCN: Le hiciste un llamado al Gobierno por el recorte de presupuesto para el deporte, ¿por qué es tan importante esto para la juventud del país?

Rigo: Acá hay dos ejemplos. Cuando yo inicié en el deporte, con muchas dificultades económicas, muchas cosas en contra, mi papá había sido asesinado, lo único que yo tenía era el deporte que mi papá me había enseñado.

El sueño que yo tenía era comprarle una casa a mi mamá y el deporte me lo dio todo. Me dio la oportunidad de viajar, conocer otras culturas, aprender otros idiomas. Y una de las cosas más importantes es que, en mi juventud, estuve muy entretenido, trabajando, tenía mucha disciplina y sabía que, si quería ganar alguna carrera, me tocaba esforzarme y entrenar mucho.

Gracias a eso pude regresar acá, crear empleo y por eso digo que el deporte transforma vidas.

El problema de nosotros es que, cuando un niño está desocupado, hay un riesgo muy grande. En los pueblos, yo nací en Urrao y usted en el Urabá, y hay unas cosas que son los grupos armados.

Yo crecí entre grupos armados, paramilitares, me tocó ver la violencia, gente asesinada, entre ellos mi papá. Cuando te ofrecen ciertas cosas, uno es débil y se va porque lo que busca es dinero.

Cuando uno está en el deporte, de pronto tiene la opción de intentarlo, aunque sea más difícil.

Noticias RCN: ¿En qué afecta el recorte que se le está haciendo al presupuesto del deporte?

Rigo: Afecta mucho. ¿Cuándo una persona hace deporte, qué es?

Una persona saludable. No hay que obligar a los niños a hacer deporte, pero sí hay que darles la oportunidad de que lo hagan. Vemos cómo transforma vidas.

Es un tema que tenemos que acercar. Le estamos robando niños a la guerra, a la prostitución, a la noche, al internet lo más importante es esa primera juventud donde uno tiene muchas dudas.

Noticias RCN: Tú eres empresario y con tu carrera traes muchos beneficios a nuestro país…

Rigo: Primero el turismo. El año pasado tuvimos 40.000 personas en Medellín. Vienen corredores de otras partes del mundo con sus equipos, pueden ver a otros muchachos.

Me acuerdo de los primeros años cuando iba a Europa, en el año 2005-2006, colombiano y lo miraban medio raro. Después, volví y ya había una historia de deportistas y cantantes… la oportunidad que han tenido ellos de venir acá.

Con el deporte mostramos que Colombia es algo más, y haciendo grandes eventos deportivos acá como los Juegos Panamericanos. Queremos que nos vengan a visitar cada día más.

La gente que viene al Giro de Rigo es gente que viene con sus familias a montar bicicleta y que el único pecado que tienen es tomar aguardiente.

Noticias RCN: ¿Qué riesgos tiene el ciclo olímpico con este recorte?

Rigo: Que los deportistas se dediquen a hacer otra cosa o que se vayan.

Primero, es muy costoso para un deportista cuando están en un ciclo olímpico. Si no eres futbolista o ciclista, que tienes un equipo que te financia y te paga todo, es muy difícil, porque es la federación y el Estado el que les ayuda.

Hay un riesgo muy grande de que perdamos deportistas y que, obviamente, nuestra participación sea muy regular y es lo que no queremos.

Yo ya no soy deportista, esto lo hago porque escucho cada vez a más deportistas pedir ayuda. Yo no soy millonario, el que tiene el billete es el Estado.

El llamado es a que vuelvan a mirar el presupuesto y le inviertan más al deporte para que sigamos. No dejemos perder a nuestros deportistas que son muy valiosos. Haga de cuenta que ellos son como policías y militares que lo que hacen es servirle a Colombia.