¿Cuál es la principal causa de siniestros viales en Colombia?

Conmoción y tristeza fue lo que causó la noticia de dos menores de edad fallecidos en Antioquia a causa de un accidente de tránsito. Un camión, al parecer, se quedó sin frenos en la autopista Medellín-Bogotá, y atropelló a cuatro niños; dos fallecieron y los otros dos permanecen hospitalizados.

Las autoridades continúan investigando este hecho, el cual ocurrió cuando los menores se dirigían al colegio. Los fallecidos tenían 9 y 13 años.

"Yo he luchado mucho por mis niños y no quería que me pasara esto. Estoy muy triste por lo que me pasó”, dijo Isbelia Lucía Ciro, abuela de los menores.

Ella fue quien crio a los niños, y ha vivido con ellos desde pequeños. Todos los días salía con sus cuatro nietos para llevarlos al colegio, pero el día del accidente, ellos salieron unos minutos antes, y, trágicamente, fueron embestidos por el camión que transitaba la autopista por donde está el cruce escolar.

Causas de los siniestros viales

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, señalaron que gran parte de los siniestros viales en Colombia ocurren a causa no respetar las normas de tránsito, tanto al interior de las ciudades como en autopistas y vías en zonas rurales.

Destacaron que, principalmente, lo que no se cumplen son los límites de velocidad establecidos en las diferentes zonas.

"Tenemos una desafortunada tendencia al incumplimiento de las normas de tránsito, y esto es lo que está produciendo los decesos", indicó la Agencia en diálogo con Noticias RCN.

Añadido a esto, la directora de la entidad afirmó que en Colombia "todos los siniestros viales son evitables. Si entendemos que estos se causan por errores humanos, y que las normas de tránsito son un acuerdo social que nos permite convivir en paz, evitaríamos este fenómeno.