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Hubo un fuerte sismo en Japón hoy 16 de noviembre de 2026: atento al reporte

La magnitud se situó por encima de los 5.0. ¿Cuál ha sido el reporte de las autoridades y los expertos?

Foto: Volcano Discovery.

Nicolás Forero

noviembre 16 de 2026
07:55 a. m.
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Este lunes 16 de noviembre, a la 1:24 de la tarde de Japón (11:24 p.m. del 15 de noviembre en Colombia), se presentó un fuerte sismo en Japón.

De acuerdo con los monitoreos oficiales, la magnitud se situó por encima de los 5.3 y la profundidad sobrepasó los 200 kilómetros.

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¿Dónde fue el epicentro? ¿Cuáles han sido los reportes que se han entregado? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en Japón hoy 16 de noviembre de 2026

  • 1:24 p.m. del 16 de noviembre en Japón / 11:24 p.m. del 15 de noviembre en Colombia.

Epicentro: Wajima Shi, Prefectura de Ishikawa, Japón.

Magnitud: 5.4.

Profundidad: 274 kilómetros.

Lugares más cercanos: a 14 kilómetros de Wajima, a 20 de Anamizu, a 37 de Ushitsu, a 41 de Nanao, a 42 de Oshima, a 45 de Hitoto, a 46 de Suzu, a 54 de Hakui, a 56 de Hodatsushimizu y a 61 de Himimachi.

¿Cuál ha sido el balance de las autoridades de Japón tras el fuerte sismo de hoy 16 de noviembre de 2026?

Después de realizar el barrido correspondiente, las autoridades manifestaron que el movimiento telúrico tuvo un nivel de intensidad de 1, lo que significa que se sintió una leve 'vibración', pero que no se registró ningún daño material.

Es así como no hubo heridos, víctimas y, adicionalmente, no se detectaron afectaciones en los servicios ferroviarios, en las centrales eléctricas ni en los servicios telefónicos.

Por otra parte, los expertos de las entidades sísmicas también precisaron que este sismo no reunió las características para tener que activar una alarma de tsunami y, por lo tanto, las actividades marítimas han seguido su curso normal en las costas japonesas.

¿Cuál fue el primer temblor en Colombia hoy 16 de noviembre de 2026?

A las 3:11 de la madrugada de este lunes festivo en Colombia, el Servicio Geológico Colombiano reportó el siguiente movimiento telúrico en Santander:

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Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 10 de Aratoca (Santander).

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