Tembló de nuevo en Colombia hoy 15 de noviembre de 2026: atento al reporte
Descubra cuáles han sido los municipios más cercanos, además de las magnitudes.
Nicolás Forero
08:25 p. m.
Desde las 12:07 de la tarde de este 15 de noviembre de 2026, se han presentado al menos 10 temblores en el país.
¿Dónde han sido? ¿Qué magnitudes han tenido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que se presentó en Colombia en la tarde de este 15 de noviembre de 2026
- 12:07 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 136 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Santander), a 3 de Los Santos (Santander) y a 8 de Aratoca (Santander).
¿Cuáles han sido los otros temblores que se han presentado en Colombia en la tarde de este 15 de noviembre de 2026?
- 1:52 p.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 77 kilómetros.
Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Sipí (Chocó), a 58 de Nóvita (Chocó) y a 59 de El Litoral del San Juan (Chocó).
- 2:10 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 136 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).
- 2:12 p.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 40 kilómetros.
Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Sipí (Chocó), a 55 de Nóvita (Chocó) y a 59 de Trujillo (Valle del Cauca).
- 2:22 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 138 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).
- 2:23 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 15 de Cepitá (Santander).
- 2:35 p.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Chaparral (Tolima) y a 21 de Roncesvalles (Tolima).
- 4:02 p.m.
Epicentro: Yopal, Casanare.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Aguazul (Casanare), a 24 de Yopal (Casanare) y a 34 de Maní (Casanare).
- 6:45 p.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 3.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 21 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 22 de Chaparral (Tolima) y a 22 de Roncesvalles (Tolima).
- 6:46 p.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 20 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 20 de Chaparral (Tolima) y a 21 de Roncesvalles (Tolima).