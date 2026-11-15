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Venta de celular dejó al descubierto los videos de una presunta agresión sexual con una menor

El señalado habría empeñado el celular en el que se almacenaban los videos del presunto abuso.

Noticias RCN

noviembre 15 de 2026
12:50 p. m.
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Un aberrante hallazgo fue dado a conocer por parte de la Fiscalía General de la Nación, quienes informaron sobre la venta común de un celular que terminó revelando un presunto caso de agresión sexual infantil.

Por medio de la investigación, las autoridades lograron identificar el modus operandi que el señalado utilizó para llegar a la menor, acercarse a ella y cometer los presuntos vejámenes.

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Celular reveló caso de presunto abuso sexual infantil

La compraventa de un celular en el municipio de Solita, en Caquetá, guardaba videos de presuntas agresiones sexuales contra una niña de 6 años. Tras conocerse el material, por parte de la madre, las autoridades iniciaron las investigaciones contra el señalado.

Según el informe de las autoridades, los hechos habrían ocurrido en una finca de Puerto Guzmán, Putumayo, durante el mes de diciembre del 2025.

El sujeto no solo conocía a la víctima, sino que también a su familia. Por esto, habría aprovechado dicha cercanía para generar confianza con la menor y llevarla con engaños a un predio apartado.

En dicha zona habría cometido las actividades de tipo sexual que terminó grabando con la cámara de su dispositivo móvil. Posteriormente, el sujeto habría entregado el celular en una prendería a cambio de dinero.

Mientras el dispositivo móvil estuvo bajo la custodia del establecimiento comercial, el material fílmico, al parecer, se habría distribuido entre la comunidad. Los registros habrían dado cuenta de las agresiones sexuales a los que la menor fue sometida, de modo que, los hechos fueron reportados de inmediato.

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Presunto abusador fue capturado

Unidades de la Policía Nacional capturaron al señalado en vía pública de Villavicencio, Meta, en cumplimiento con la orden judicial correspondiente. Así mismo, un fiscal de la Seccional Putumayo le imputó el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado.

El sujeto no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento.

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