CANAL RCN
Colombia

Cayó alias Zeta del ELN en operación de las Fuerzas Armadas en Arauca

El capturado era cabecilla de una estructura responsable de asesinato, de extorsión, de secuestro y terrorismo.

Operación del Ejército en Arauca
Foto: @PedroSanchezCol

Noticias RCN

marzo 07 de 2026
05:59 p. m.
En la mañana de este sábado 7 de marzo el Ejército, en una operación conjunta con la Armada, la Fuerza Aeroespacial, Policía y Fiscalía, desmanteló una de las estructuras criminales del ELN en Arauca.

En la operación se realizó en la vereda La Conquista, en Arauca, fueron neutralizados 16 integrantes del ELN responsables de atentados terroristas contra soldados y policías, así como de confrontaciones armadas en la región.

Dentro de los capturados se encuentra alias Zeta, cabecilla de la estructura. Además, fue incautado abundante arsenal que, según las autoridades, era usado para planear y ejecutar acciones terroristas contra la fuerza pública y la población.

"16 integrantes fueron neutralizados, dentro de ellos, alias “Z”, cabecilla de la comisión de una peligrosa estructura del cartel del ELN fue capturado (...) se incautaron 12 armas largas, 3 armas cortas, una mira de alta precisión, más de 2.400 cartuchos, granadas, explosivos, radios de comunicación y material de intendencia".

Menores reclutados por el ELN fueron recuperados en Arauca

El ministro de Defensa, general (R) Pedro Sánchez, informó también que nueve menores de edad, que habían sido víctimas de reclutamiento ilegal, fueron recuperados.

"Lo preocupante acá también es que entre los menores recuperados se tiene información de que cinco de ellos posiblemente serían venezolanos (...) . Eso muestra cómo este grupo criminal se ha degradado y no solamente roba la niñez aquí en Colombia, sino también en otro país", puntualizó el ministro de Defensa.

