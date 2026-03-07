CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO del salvaje ataque a una mujer por su expareja frente su niña de 7 años en Floridablanca

La mujer tenía un proceso en la Fiscalía por violencia intrafamiliar. Cámaras de seguridad captaron la brutal golpiza.

Noticias RCN

marzo 07 de 2026
06:06 p. m.
Un caso de violencia de género captado en video por cámaras permitió la intervención inmediata de las autoridades en Floridablanca, Santander.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran el momento exacto en el que un hombre agrede violentamente a quien sería su expareja sentimental, una mujer de 30 años, que había denunciado amenazas de muerte de esta persona.

Los delicados hechos ocurrieron en presencia de una menor de edad, una niña de 7 años, hija de la pareja.

Las autoridades lograron localizar a la víctima para brindarle atención y garantizar su seguridad.

Mujer atacada a golpes por su pareja sentimental en Floridablanca ya había denunciado

La víctima es una joven estilista independiente, de 30 años, que ya había denunciado ante la Fiscalía ser objeto de este tipo de agresiones desde hace varios años.

Los hechos ocurrieron en el barrio Caracolí de Floridablanca, Santander.

La víctima fue atendida por la Patrulla Púrpura

Una vez fue difundido el video en redes sociales, autoridades del municipio investigaron el hecho que aún no había sido denunciado ante la Fiscalía, ahí que le brindaron apoyo a la víctima para ofrecerle protección, a través de la comisaría de familia

Las autoridades activaron la ruta integral de atención a víctimas de violencia basada en género y la víctima fue trasladada a la Comisaría de Familia de Floridablanca, donde se iniciaron los trámites correspondientes para la adopción de medidas de protección.

